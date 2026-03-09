Vì sao đau bụng sau khi ăn các loại hạt?

Đau bụng sau khi ăn hạt hướng dương, hạnh nhân có thể do cơ địa không dụng nạp thực phẩm, nạp quá nhiều hoặc ăn nhanh.

Các loại hạt cung cấp chất chống oxy hóa dồi dào cùng nhiều chất dinh dưỡng khác. Hạt còn giàu vitamin E, mangan, flavonoid có tác dụng giảm viêm niêm mạc thực quản, hỗ trợ trung hòa axit, ngăn trào ngược. Ngoài chất chống oxy hóa, các loại hạt còn chứa chất béo không bão hòa, axit béo omega-3, chất xơ và sterol thực vật góp phần ngăn ngừa bệnh tim, đột quỵ, sỏi mật... Tuy nhiên, ăn các loại hạt không đúng cách có thể gây đau bụng, khó chịu cho dạ dày, do nhiều nguyên nhân.

Dị ứng

Dị ứng các loại hạt hay không dụng nạp thực phẩm có thể kích hoạt phản ứng phản vệ, gây ra các triệu chứng về đường tiêu hóa (GI), đau dạ dày kèm khó thở, thở khò khè, ho, nổi mề đay, sưng lưỡi. Người có cơ địa không dung nạp các loại hạt thường đau bụng sau khi ăn 1-4 giờ, đau đầu, buồn nôn.

Ăn quá nhiều hạt cùng lúc có thể gây đau bụng. Ảnh: Đình Diệu

Ăn quá nhiều

Cơ thể gặp khó khăn khi tiêu hóa một lượng lớn chất béo cùng lúc, nhất là ăn nhanh, nhai không kỹ. Các hạt thức ăn lớn, chưa tiêu hóa hết sẽ tạo áp lực lên hệ tiêu hóa, dư thừa protein, gây đầy hơi, chướng và đau bụng. Một số trường hợp ăn quá nhiều hạt có thể dẫn đến dư thừa selen, triệu chứng điển hình như phát ban da, tiêu chảy, buồn nôn, mệt mỏi.

Để không gây khó chịu cho đường ruột, người trưởng thành nên ăn không quá 30 g hạt mỗi ngày. Hạt chia, hạt hướng dương giàu selen hơn, nên ăn khoảng 20-25 g một ngày để tránh bị quá liều.

Tiêu thụ nhiều chất xơ

Các loại hạt chứa nhiều chất xơ có thể giúp điều hòa nhu động ruột và tăng cường sức khỏe đường ruột. Tuy nhiên, nếu ăn nhiều hạt cùng nhiều rau củ, thực phẩm giàu chất xơ trong ngày dễ khiến tích tụ lượng khí lớn gây đau bụng, chuột rút. Để tránh vấn đề này, bạn nên bổ sung một lượng chất xơ vừa phải, khoảng 25-30 g cho người trưởng thành (nữ 21-25 g, nam 30-38 g). Bổ sung từ từ để cơ thể kịp thích nghi. Cân đối lượng chất xơ từ hạt và các thực phẩm khác trong bữa ăn hằng ngày.

Một số mẹo giúp giảm đau bụng khi ăn các loại hạt gồm:

Kết hợp hạt với những thực phẩm đơn giản, không gây kích ứng như chuối, cơm, sốt táo và bánh mì nướng. Uống nước ấm pha chanh, nhâm nhi trà gừng, trà bạc hà hoặc trà hoa cúc. Đặt một chai nước nóng hoặc miếng đệm nhiệt lên bụng. Chọn các loại hạt nguyên chất, không thêm nhiều gia vị như đường, muối.

Nếu bị đau bụng sau khi ăn các loại hạt hoặc cơn đau kéo dài hơn vài ngày, người bệnh nên đến bệnh viện để được bác sĩ kiểm tra, xác định nguyên nhân, từ đó có biện pháp xử lý phù hợp. Khó chịu dữ dội do ăn các loại hạt có thể là dấu hiệu của một vấn đề tiêu hóa nghiêm trọng hơn như sỏi mật, loét dạ dày hoặc hội chứng ruột kích thích, người bệnh cần đi khám sớm, tránh biến chứng.

Anh Chi (Theo EveryDay Health)