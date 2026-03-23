Vì sao cơ bắp thường xuyên nhức mỏi?

Làm việc quá sức, dinh dưỡng kém và ngủ không đủ giấc có thể khiến cơ bắp nhức mỏi kéo dài.

Mỏi cơ là tình trạng cơ bắp suy giảm khả năng tạo lực khiến người bệnh cảm thấy đau nhức, căng cứng hoặc yếu cơ khi vận động, ngay cả lúc nghỉ ngơi. Hiện tượng này thường xuất hiện khi cơ phải hoạt động quá mức, thiếu thời gian hồi phục hoặc khi cơ thể gặp các vấn đề về sức khỏe, ảnh hưởng đến quá trình cung cấp oxy và năng lượng cho cơ.

ThS.BS Nguyễn Thị Phương, Khoa Cơ xương khớp, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy, cho biết mỏi cơ có thể gây ra một số triệu chứng toàn thân như thở nông, hụt hơi, run nhẹ tay chân, rõ hơn khi làm việc gắng sức hoặc quá tải. Mệt mỏi, chóng mặt, nhất là khi thay đổi tư thế đột ngột, dễ bị chuột rút về đêm cũng là những triệu chứng cần chú ý.

Bác sĩ Phương chỉ ra một số nguyên nhân gây mỏi cơ thường gặp.

Làm việc quá sức hoặc tập thể dục cường độ cao sử dụng cơ bắp liên tục kéo dài khiến các sợi cơ dễ bị quá tải, tích tụ các chất chuyển hóa trong cơ, gây cảm giác căng tức và đau mỏi. Tình trạng thường xảy ra ở người mới tập luyện hoặc tăng cường độ vận động đột ngột.

Nghỉ ngơi không đủ sau khi lao động nặng. Vận động lặp đi lặp lại khiến cơ bắp không được nghỉ đủ để có thời gian phục hồi, lâu dần khiến mỏi cơ dễ tái phát, kéo dài. Ngủ không đủ giấc hoặc chất lượng giấc ngủ kém làm suy giảm quá trình phục hồi năng lượng và tái tạo mô cơ tự nhiên, thường gây mỏi cơ vào buổi sáng khi thức dậy.

Lão hóa làm khối lượng và sức mạnh cơ bắp suy giảm tự nhiên. Độ đàn hồi của cơ kém hơn khiến khả năng chịu lực và phục hồi giảm sút. Tình trạng ảnh hưởng đến người lớn tuổi, gây mỏi cơ ngay cả với những hoạt động sinh hoạt hàng ngày.

Dinh dưỡng kém không cân đối, thiếu protein, vitamin và khoáng chất cần thiết có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của cơ bắp. Cơ thể thiếu năng lượng và nguyên liệu tái tạo sẽ mỏi cơ, hay gặp ở người ăn kiêng quá mức hoặc ăn uống thất thường.

Mang thai khiến phụ nữ thay đổi nội tiết và tăng cân, gia tăng áp lực lên hệ cơ xương khớp. Cơ bắp phải thích nghi với tư thế và trọng lượng cơ thể thay đổi nên dễ mỏi hơn, thường ảnh hưởng đến cơ lưng, hông và chân, nhất là trong những tháng cuối thai kỳ.

Bác sĩ Phương cho biết khi có các triệu chứng mỏi cơ kéo dài, người bệnh nên tăng cường nghỉ ngơi, bổ sung dinh dưỡng, ngủ đủ giấc, vận động vừa phải. Nếu triệu chứng không cải thiện, nên đi khám tại bệnh viện đa chuyên khoa để sàng lọc các nguyên nhân như bệnh cơ xương khớp, rối loạn nội tiết, bệnh lý thần kinh, tuần hoàn kém hoặc nhiễm trùng có thể gây mỏi cơ kéo dài.

Thanh Long