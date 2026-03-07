Vì sao cai thuốc lá vẫn ho, tức ngực?

Tôi đã bỏ thuốc lá vài tháng nhưng nhiều khi vẫn ho dai dẳng dù không bị ốm, tức ngực nhẹ. Có phải phổi vẫn chưa hồi phục? (Nguyễn Văn Tuấn, 54 tuổi, Tây Ninh)

Trả lời:

Đây là tình trạng chung của nhiều người sau khi cai thuốc lá. Khi hút thuốc, các chất trong khói thuốc làm tổn thương, tê liệt lớp lông nhỏ li ti trong đường thở - bộ phận có nhiệm vụ quét bụi bẩn, chất nhầy ra ngoài.

Khi ngừng hút thuốc, cơ chế làm sạch tự nhiên này dần hoạt động trở lại, kéo theo việc đẩy chất nhầy tồn đọng ra ngoài, khiến người bệnh ho nhiều hơn trong giai đoạn đầu mới bỏ thuốc. Chức năng phổi bắt đầu cải thiện chỉ sau vài tuần ngừng hút thuốc, triệu chứng hô hấp có thể thay đổi trong thời gian đầu vì cơ thể đang điều chỉnh lại. Thêm nữa, ho sau cai thuốc không hoàn toàn đồng nghĩa với chức năng phổi xấu đi, có thể là dấu hiệu phổi đang hồi phục.

Trong vòng vài tháng, tình trạng ho, thở khò khè thường giảm dần khi đường thở bớt viêm và thông thoáng hơn. Tuy nhiên, ở những người có bệnh phổi mạn tính do thuốc lá trước đó, triệu chứng có thể tồn tại lâu hơn hoặc cần điều trị hỗ trợ.

Bác sĩ Thuận thăm khám cho một nam thanh niên. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ho, tức ngực kéo dài nhiều tuần không giảm, kèm theo dấu hiệu như khó thở tăng dần, ho ra máu, sụt cân không rõ nguyên nhân, người bệnh cần đi khám. Cai thuốc lá giúp giảm nguy cơ ung thư phổi, bệnh phổi mạn tính, nhưng không thể cải thiện những tổn thương đã hình thành trước đó.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), việc ngừng hút thuốc ở bất kỳ thời điểm nào cũng mang lại lợi ích sức khỏe rõ rệt, kể cả khi đã hút thuốc nhiều năm. Nguy cơ mắc bệnh tim mạch và ung thư giảm dần theo thời gian sau khi bỏ thuốc.

Anh nên đi khám chuyên khoa hô hấp để được đánh giá và hỗ trợ điều trị phù hợp.

BS.CKI Nguyễn Minh Thuận

Khoa Nội Tổng hợp

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM