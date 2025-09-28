Vì sao bé gái hay đau ngực khi dậy thì?

Đau ngực trong giai đoạn dậy thì là biểu hiện bình thường của quá trình phát triển thể chất do thay đổi nội tiết tố trong cơ thể.

Cơn đau ngực khi dậy thì có thể tăng khi chạm vào hoặc vận động mạnh. Tình trạng này có thể do một số nguyên nhân như sau:

Tăng trưởng về mặt thể chất: Sự kéo giãn nhanh chóng của da và mô xung quanh ngực có thể là nguyên nhân gây đau.

Thay đổi nội tiết tố: Estrogen gây ra sự phát triển của mô vú và progesterone làm tăng sự phát triển của tuyến sữa, có xu hướng gây đau nhức tạm thời.

Chồi vú: Những cục u nhỏ, cứng bên dưới ngực là dấu hiệu ban đầu của sự phát triển ngực, nhạy cảm khi chạm vào. Nếu trẻ mặc quần áo cọ xát với cơ thể cũng dễ bị đau.

Mô vú phát triển: Các dây thần kinh trong mô vú được kích thích trong quá trình phát triển, dẫn đến đau nhức.

Cách giảm đau ngực

Mặc áo ngực phù hợp: Áo ngực mềm, không bó sát có thể giảm ma sát và mang lại sự thoải mái.

Sử dụng gạc ấm: Đắp khăn ấm lên ngực giúp làm dịu tình trạng căng cơ.

Tránh các tác nhân gây kích ứng: Caffeine hoặc thực phẩm nhiều muối có thể làm tình trạng sưng tấy nặng hơn ở một số bé gái.

Cha mẹ tăng cường giao tiếp cùng trẻ: Cha mẹ nên thường xuyên trò chuyện, giải thích cho trẻ hiểu những thay đổi này trên cơ thể là điều bình thường, không để trẻ có tâm lý sợ hãi.

Khi nào nên đến bác sĩ khám?

Hầu hết các cơn đau ngực đều vô hại nhưng hãy tham khảo ý kiến bác sĩ nếu trẻ bị đau dữ dội, dai dẳng và không giảm khi nghỉ ngơi, nhũ hoa đỏ, sưng hoặc tiết dịch bất thường. Trẻ cũng nên đi khám khi các khối u phát triển nhanh hoặc cứng, không đều.

Khó chịu, đau ở ngực thường là tạm thời, có xu hướng giảm dần khi ngực tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, cảm giác đau nhức có thể quay trở lại theo chu kỳ sau khi hành kinh, do sự thay đổi nội tiết tố hàng tháng.

Ngực của bé gái thường phát triển lúc 10-11 tuổi, ngừng phát triển ở tuổi 17 hoặc 18, một số có thể tiếp tục đến tuổi 20. Tuyến yên hoặc tuyến giáp - nơi sản xuất các hormone tăng trưởng có vấn đề có thể làm chậm quá trình này. Trẻ không phát triển ngực ở tuổi 13, không có kinh nguyệt ở tuổi 16 được coi là chậm dậy thì. Những thay đổi ở ngực cũng có thể xảy ra trong các giai đoạn khác của cuộc đời như mang thai, sinh con.

Lê Nguyễn (Theo Only My Health)