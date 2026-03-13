Vì sao bạn hay bị chói mắt?

Chói mắt khi nhìn ánh sáng có thể do các vấn đề nhẹ ở mắt như khô mắt, chấn thương, nhưng đôi khi cũng liên quan đến bệnh thần kinh nghiêm trọng hơn.

Chói mắt (nhạy cảm với ánh sáng, sợ ánh sáng) là tình trạng ánh sáng gây khó chịu hoặc đau ở mắt. Người mắc có thể cảm thấy nóng rát, châm chích, chảy nước mắt, đỏ mắt, nhìn mờ, thậm chí đau đầu hoặc buồn nôn khi ở nơi có ánh sáng mạnh. Khi xuất hiện triệu chứng này, cần xác định nguyên nhân để có hướng điều trị phù hợp, vì đây có thể là dấu hiệu của các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Dưới đây là một số nguyên nhân thường gặp.

Nhiễm trùng

Các loại nhiễm trùng mắt như viêm kết mạc hoặc viêm giác mạc, có thể gây nhạy cảm với ánh sáng do tình trạng viêm và kích ứng ở một mắt. Nguyên nhân có thể do vi khuẩn, virus hoặc nấm gây ra. Triệu chứng bệnh thường là đỏ, sưng và khó chịu ở mắt bị ảnh hưởng, chảy nước mắt hoặc dịch vàng, ngứa hoặc cảm giác nóng rát, nhạy cảm với ánh sáng, khó mở mắt.

Khô mắt

Khô và kích ứng ở một mắt cũng có thể gây nhạy cảm với ánh sáng. Tình trạng này có thể xảy ra do giảm tiết nước mắt, chất lượng nước mắt kém hoặc các yếu tố khác như sử dụng màn hình trong thời gian dài.

Triệu chứng khác của khô mắt như cảm giác cộm hoặc như có cát trong mắt, đỏ mắt, nóng rát hoặc châm chích, nhìn mờ, đặc biệt sau khi đọc sách hoặc nhìn màn hình lâu. Khô mắt kéo dài được gọi là hội chứng khô mắt. Thiếu vitamin A, bệnh tự miễn và tiểu đường là một số nguyên nhân phổ biến.

Chấn thương

Chấn thương mắt như trầy xước giác mạc hoặc có dị vật trong mắt, có thể gây kích ứng hoặc tổn thương bề mặt mắt, dẫn đến nhạy cảm ánh sáng ở một mắt. Người bệnh cũng có thể cảm thấy đau nhói hoặc cảm giác cộm trong mắt, đỏ và sưng quanh vùng bị ảnh hưởng, nhìn mờ hoặc suy giảm thị lực, khó mở mắt, đặc biệt khi gặp ánh sáng mạnh.

Phẫu thuật

Các thủ thuật phẫu thuật quanh mắt cũng có thể gây tác dụng phụ nhạy cảm với ánh sáng. Nếu chỉ phẫu thuật một mắt, tác dụng phụ này chỉ xảy ra ở mắt đó. Nhạy cảm ánh sáng nhẹ được coi là bình thường sau một số phẫu thuật như thay thủy tinh thể bị đục.

Viêm mống mắt hoặc viêm màng bồ đào

Phẫu thuật không phải là nguyên nhân duy nhất gây viêm mống mắt. Đây là dạng viêm màng bồ đào, tức viêm lớp giữa của mắt, đôi khi xảy ra mà không rõ nguyên nhân. Các nguyên nhân có thể gồm bệnh tự miễn như bệnh Crohn, viêm loét đại tràng và lupus, một số nhiễm trùng như chlamydia, bệnh Lyme và virus Varicella-Zoster (gây bệnh zona).

Đau nửa đầu (migraine)

Đau nửa đầu là rối loạn thần kinh thường gây nhạy cảm với ánh sáng ở một hoặc cả hai mắt. Nhạy cảm ánh sáng do migraine thường đi kèm các triệu chứng khác như đau đầu dữ dội, thường ở một bên đầu, buồn nôn, nôn.

Đau đầu cụm

Đây là loại đau đầu dữ dội có thể gây nhạy cảm ánh sáng. Cơn đau xuất hiện theo từng đợt, với nhiều cơn đau ngắn nhưng rất mạnh trong ngày, sau đó là giai đoạn thuyên giảm có thể kéo dài từ vài tuần đến vài năm.

So với đau đầu migraine, đau đầu cụm thường gây nhạy cảm ánh sáng ở cả hai mắt, nhưng vẫn có thể chỉ xảy ra ở một mắt. Triệu chứng có thể gồm đau dữ dội, nhói quanh một mắt, chảy nước mắt hoặc đỏ ở mắt bị ảnh hưởng, nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi...

Các rối loạn thần kinh khác

Một số bệnh thần kinh như đau dây thần kinh sinh ba hoặc đa xơ cứng có thể gây đau liên quan đến dây thần kinh và nhạy cảm ánh sáng. Những bệnh này thường ảnh hưởng đến một bên mặt hoặc cơ thể. Người bệnh có nguy cơ đau nhói như điện giật ở vùng mặt, tê hoặc yếu ở các bộ phận khác của cơ thể, thay đổi thị lực, bao gồm nhìn mờ hoặc mất thị lực.

Bảo Bảo (Theo Medical News Today)