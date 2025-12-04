5 loại nhiễm trùng mắt thường gặp

Đau mắt đỏ thường do vi khuẩn, rất dễ lây lan khi dùng chung đồ với người đã nhiễm bệnh, còn nhiễm trùng do nấm ít phổ biến hơn, khả năng lây nhiễm thấp.

Nhiễm trùng mắt chủ yếu do vi khuẩn, virus, nấm hoặc ký sinh trùng. Vệ sinh kính áp tròng kém cũng là nguyên nhân thường gặp gây nhiễm trùng mắt.

Không phải tất cả bệnh nhiễm trùng mắt đều lây nhiễm. Mức độ lây nhiễm phụ thuộc vào nguyên nhân và vị trí mắt bị ảnh hưởng. Các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn hoặc virus dễ lây nhiễm, có thể lây lan qua tiếp xúc trực tiếp và dịch tiết mắt hoặc dùng chung vật dụng với người bệnh. Một số loại nhiễm trùng sẽ biến mất sau vài ngày, trong khi những loại khác có thể mất vài tuần.

Viêm bờ mi

Viêm bờ mi là tình trạng viêm ở viền mí mắt do vi khuẩn hoặc các bệnh lý về da như viêm da tiết bã nhờn hay bệnh trứng cá đỏ gây ra. Người bệnh có thể cảm thấy như có vật gì đó cộm trong mắt, mí mắt đỏ, sưng lên kèm theo đóng vảy. Viêm bờ mi là bệnh lý phổ biến, gây khó chịu nhưng thường không làm giảm thị lực.

Viêm kết mạc

Viêm kết mạc (đau mắt đỏ) có thể khiến mắt trông hồng hoặc đỏ, thường do virus, vi khuẩn hoặc phản ứng dị ứng. Viêm kết mạc do virus hoặc vi khuẩn thường lây lan, gây ra triệu chứng ngứa mắt đỏ kèm theo tiết dịch dính. Trong khi đó, viêm kết mạc dị ứng xảy ra khi mắt phản ứng với các tác nhân như phấn hoa hoặc bụi, dẫn đến ngứa dữ dội và chảy nước mắt.

Viêm giác mạc

Đây là tình trạng nhiễm trùng hoặc viêm giác mạc gây đau, đỏ, chảy nước mắt và mờ mắt. Nguyên nhân thường liên quan đến sử dụng kính áp tròng không đúng cách cũng như chấn thương mắt. Đi khám và điều trị sớm có vai trò rất quan trọng để tránh tổn thương mắt lâu dài do sẹo.

Viêm màng bồ đào

Viêm màng bồ đào xảy ra ở lớp mô bên trong mắt, thường là xung quanh mống mắt hoặc phần sau của mắt. Người bệnh có thể bị đau nhiều kèm theo nhạy cảm với ánh sáng, đỏ mắt và mờ mắt. Nguyên nhân bao gồm nhiễm trùng, bệnh tự miễn hoặc chấn thương. Bệnh không được điều trị kịp thời cũng có thể dẫn đến mất thị lực.

Viêm nội nhãn

Viêm nội nhãn là bệnh lý nghiêm trọng bên trong mắt, xảy ra sau chấn thương hoặc phẫu thuật mắt. Tình trạng nhiễm trùng này có thể gây đau dữ dội, đỏ mắt, chảy dịch, thậm chí mất thị lực, cần được điều trị sớm. Thông thường các biện pháp điều trị bao gồm tiêm kháng sinh hoặc thuốc chống nấm vào mắt, một số trường hợp cần phẫu thuật.

Bảo Bảo (Theo Health Shots)