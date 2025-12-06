Nhiễm trùng mắt có lây nhiễm không?

Nhiễm trùng mắt lây nhiễm thường khiến mắt chảy dịch, đỏ, sưng, ngứa và đóng vảy, còn loại không lây thường ít có triệu chứng đặc trưng.

Nhiễm trùng mắt khá phổ biến và có thể xảy ra với bất kỳ ai. Mặc dù giữ khoảng cách an toàn với người mắc bệnh cũng như vệ sinh tay là cần thiết song không phải tất cả bệnh nhiễm trùng mắt đều lây lan. Do đó, việc xác định các loại nhiễm trùng mắt và hiểu rõ triệu chứng lây nhiễm hay không có thể giúp phòng tránh bệnh lan rộng.

Nhiễm trùng mắt lây lan

Một số triệu chứng cơ bản có thể cho thấy nhiễm trùng mắt lây nhiễm bao gồm:

Chảy dịch

Chảy dịch thường xảy ra khi nhiễm trùng lây lan và có thể dễ dàng lan rộng. Mắt bị nhiễm trùng sẽ liên tục chảy dịch lỏng hoặc mủ. Màu sắc, kết cấu và loại dịch tiết cũng giúp xác định nguyên nhân gây nhiễm trùng. Ví dụ, dịch tiết trong và loãng là dấu hiệu của nhiễm virus, trong khi dịch tiết mủ thường là dấu hiệu của nhiễm trùng do vi khuẩn.

Đỏ và sưng

Mắt đỏ kèm theo sưng mí mắt là dấu hiệu phổ biến của nhiễm trùng lây lan. Toàn bộ vùng mắt của người bệnh trông sưng húp và viêm.

Ngứa

Ngứa hoặc nóng rát thường xảy ra do nhiễm trùng lây lan. Đây là triệu chứng gây khó chịu và kích ứng, có thể dẫn đến cộm, đau mắt khiến người bệnh phải dụi mắt thường xuyên.

Đóng vảy

Vảy là một lớp dịch khô trong, bám xung quanh mắt, khiến mắt trở nên cộm và nặng hơn. Tình trạng này thường xuất hiện sau khi ngủ dậy và là dấu hiệu của nhiễm trùng truyền nhiễm.

Nhiễm trùng mắt không lây nhiễm

Nhiễm trùng mắt không lây nhiễm thường không có nhiều triệu chứng rõ ràng mà chúng có xu hướng tập trung, giới hạn ở một vị trí, một vùng cụ thể thay vì lan rộng khắp nơi. Một số bệnh nhiễm trùng mắt điển hình như viêm bờ mi kéo dài. Đây là bệnh nhiễm trùng mạn tính do các bệnh tự miễn hoặc các chất kích thích lâu dài gây ra, không có tính lây nhiễm và không dễ lây lan qua tiếp xúc.

Đường lây nhiễm

Nhiễm trùng do vi khuẩn và virus thường lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm bệnh như ngón tay bị nhiễm bẩn chạm vào mắt hoặc tiếp xúc với các bề mặt và vật dụng mà người bệnh dùng. Các giọt bắn hô hấp cũng có thể mang theo virus, gây ra một số loại viêm kết mạc. Do đó, duy trì vệ sinh đúng cách và tránh dùng chung đồ dùng cá nhân có thể phòng ngừa nhiễm trùng mắt lây lan rộng hơn.

Bên cạnh lây nhiễm, một số bệnh nhiễm trùng mắt cần được điều trị để phòng tránh tiến triển nặng. Viêm kết mạc do vi khuẩn thường lây nhiễm từ khi có tiết dịch nhìn thấy được, thường kéo dài khoảng từ 24 giờ đến 2 ngày sau khi bắt đầu dùng kháng sinh. Viêm kết mạc do virus có thể diễn tiến lâu hơn, đôi khi kéo dài từ vài ngày đến hai tuần cho đến khi các triệu chứng biến mất hoàn toàn.

Người mắc bệnh cần giữ gìn vệ sinh, đi khám khi trở nặng, tham khảo ý kiến bác sĩ về thời điểm có thể trở lại các hoạt động bình thường mà không gây bất kỳ rủi ro lây nhiễm nào.

Bảo Bảo (Theo Times of India)