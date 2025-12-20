Mẹo giảm chảy nước mắt sống

Chườm khăn ấm, sử dụng máy tạo độ ẩm và đeo kính bảo vệ mắt giúp giảm tình trạng cay và tiết nước mắt quá nhiều.

Nước mắt giữ cho mắt được bôi trơn và rửa trôi bụi bẩn, cũng là một phần của hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể chống lại nhiễm trùng. Các tuyến dưới mí mắt trên sản xuất nước mắt chứa nước và muối, lan ra khi bạn chớp mắt để giữ mắt ẩm. Các tuyến dầu khác giúp ngăn nước mắt bay hơi quá nhanh hoặc chảy ra ngoài.

Chảy nước mắt sống là chứng rối loạn phổ biến, xảy ra khi mắt sản xuất quá nhiều nước mắt hoặc nước mắt không thoát ra đúng cách. Nguyên nhân thường do hội chứng khô mắt, khiến mắt phải tiết nước mắt liên tục để bù trừ. Khi nước mắt không đủ nước, muối và dầu cần thiết, mắt bị kích ứng và sản sinh quá nhiều nước mắt, tràn ra ngoài qua ống dẫn. Hiện tượng này cũng có thể xuất hiện tạm thời khi xúc động, cười, ho, nôn mửa hoặc ngáp. Dưới đây là một số cách có thể giảm chảy nước mắt sống.

Sử dụng khăn ấm

Tùy thuộc vào nguyên nhân gây chảy nước mắt, sử dụng khăn ấm có thể là giải pháp hữu ích. Ví dụ, nếu khô mắt khiến chảy nước mắt, chườm ấm có thể giúp giảm tình trạng này. Hơi ấm thúc đẩy thông tắc tuyến lệ và giải phóng dầu vào màng nước mắt, giữ cho bề mặt mắt ẩm. Nhúng một chiếc khăn nhỏ vào nước ấm (không quá nóng) và vắt khô rồi chườm lên mắt 5-10 phút mỗi ngày.

Dùng máy tạo độ ẩm

Nếu mắt chảy nước do khô mắt, máy tạo độ ẩm góp phần giảm khó chịu. Thiết bị này bổ sung độ ẩm cho không khí, giúp màng nước mắt không bay hơi quá nhanh và bớt cay mắt.

Giảm mỏi mắt do sử dụng thiết bị điện tử

Chảy nước mắt là một trong những dấu hiệu đặc trưng của mỏi mắt do máy tính. Hãy chớp mắt thường xuyên, sử dụng cỡ chữ lớn trên màn hình, đảm bảo màn hình cách mắt khoảng 12 cm. Sử dụng bộ lọc chống chói, nhìn ra xa 6 m khoảng 20 phút một lần, mỗi lần khoảng 20 giây cũng có thể giúp ích.

Ngừng đeo kính áp tròng

Nếu bạn đeo kính áp tròng, mắt có thể chảy nước mắt nhiều hơn bình thường. Sử dụng kính áp tròng là yếu tố nguy cơ gây khô mắt vì nó ảnh hưởng đến màng nước mắt. Kính áp tròng làm giảm lượng nước mắt và độ đặc của chúng. Người bị chảy nước mắt nhiều có thể hạn chế số giờ đeo kính áp tròng hoặc tháo chúng ra trong một thời gian.

Mang kính bảo vệ mắt

Vật lạ bay vào mắt có thể dẫn đến chảy nước mắt nhiều. Mặc dù có thể điều trị được song phòng ngừa vẫn tốt hơn. Đeo kính bảo hộ để ngăn mảnh vụn vật liệu bắn vào mắt khi sử dụng các dụng cụ như khi cưa, cắt cỏ hoặc khoan.

Bảo Bảo (Theo Healthline, Very Well Health)