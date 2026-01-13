Vì sao Alonso sớm phải rời Real Madrid?

Ngày 12/1, Real thông báo chia tay trên cơ sở đồng thuận với Alonso, khép lại hành trình bắt đầu từ tháng 6 tại FIFA Club World Cup và kết thúc bằng thất bại trước Barca ở chung kết Siêu Cup Tây Ban Nha.

Dự án từng mang nhiều kỳ vọng nhanh chóng rơi vào khủng hoảng, đỉnh điểm là tại Jeddah, nơi niềm tin của ban lãnh đạo và cầu thủ dành cho nhà cầm quân người Tây Ban Nha gần như cạn kiệt.