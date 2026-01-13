Vì sao Alonso sớm phải rời Real Madrid?

Ngày 12/1, Real thông báo chia tay trên cơ sở đồng thuận với Alonso, khép lại hành trình bắt đầu từ tháng 6 tại FIFA Club World Cup và kết thúc bằng thất bại trước Barca ở chung kết Siêu Cup Tây Ban Nha.
Dự án từng mang nhiều kỳ vọng nhanh chóng rơi vào khủng hoảng, đỉnh điểm là tại Jeddah, nơi niềm tin của ban lãnh đạo và cầu thủ dành cho nhà cầm quân người Tây Ban Nha gần như cạn kiệt.
Theo báo Tây Ban Nha Marca, có 5 nguyên nhân chính dẫn đến quyết định này. Đầu tiên là kết quả nghèo nàn. Real không chọn HLV tạm quyền, mà bổ nhiệm Alonso với tham vọng vô địch FIFA Club World Cup 2025 - giải đấu có phần thưởng 125 triệu USD cho nhà vô địch. HLV 44 tuổi không hoàn thành mục tiêu, khi Real sớm bộc lộ bất ổn với thảm bại 0-4 dưới tay PSG ở bán kết.
Dù thất bại ở giải đấu ra mắt, dấu ấn chiến thuật của Alonso đã phần nào được thể hiện, đặc biệt ở khả năng pressing tầm cao. Tuy nhiên, lối chơi này dần biến mất sau trận thua Atletico 2-5 ở vòng bảy La Liga cuối tháng 9 - thất bại đầu tiên của mùa giải và cũng là bước ngoặt khiến mọi thứ bắt đầu trượt khỏi quỹ đạo. Cuối cùng, sự sa sút ấy trở nên không thể cứu vãn
Thiếu bản sắc. Thứ bóng đá giàu năng lượng mà Alonso từng hứa hẹn rốt cuộc không trở thành bản sắc rõ nét trong thời gian ông cầm quân tại Bernabeu. Real thường xuyên cho thấy sự thiếu hụt về thể lực và cường độ thi đấu, khiến công tác chuẩn bị thể chất bị đặt dấu hỏi.
Những vấn đề từng tồn tại dưới thời Carlo Ancelotti, như bế tắc trước các khối phòng ngự thấp, tiếp tục lặp lại. Pressing - yếu tố được kỳ vọng trở thành dấu ấn - không được duy trì một cách nhất quán, chỉ thể hiện rõ trong một vài thời điểm hiếm hoi, như trận gặp Barca tại Bernabeu ở La Liga. Nhưng đó là ngoại lệ, hơn là quy luật, trong bối cảnh Real ngày càng giống phiên bản cuối cùng của triều đại Ancelotti mùa 2024–2025.
Thiếu một tiền vệ trung tâm chất lượng. Không phải mọi trách nhiệm đều thuộc về HLV. Alonso từng yêu cầu một tiền vệ tổ chức, nhưng mong muốn đó không được đáp ứng. CLB chi 72 triệu USD cho tiền vệ công 17 tuổi Franco Mastantuono - con số tương đương mức phí Martin Zubimendi gia nhập Arsenal.
Việc Luka Modric ra đi, theo quyết định của CLB và trái với mong muốn của Alonso lẫn bản thân cầu thủ người Croatia, khiến tuyến giữa Real thiếu vắng một nhạc trưởng thực thụ. Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga hay Federico Valverde sở hữu nhiều phẩm chất, nhưng không nổi trội ở khả năng điều tiết nhịp độ hay tổ chức lối chơi. Jude Bellingham có tố chất đó, song việc liên tục bị xếp đá nhiều vị trí khiến vai trò của anh trở nên mờ nhạt, thiếu định hướng rõ ràng.
Màn trình diễn đáng thất vọng ở Siêu Cup Tây Ban Nha. Hai trận tại giải đấu ở Arab Saudi phơi bày những hạn chế lớn trong khâu triển khai bóng. Trước Atletico ở bán kết, thủ môn Thibaut Courtois thực hiện gần 40 đường phát bóng dài nhằm tránh pressing, tìm kiếm các tình huống tranh chấp bóng hai với Bellingham hay tiền đạo Gonzalo Garcia.
Real thiếu giải pháp, thiếu sự chủ động và không dám mạo hiểm trong khâu tổ chức lên bóng. Ở trận chung kết gặp Barca, bóng dài tiếp tục là phương án tấn công chủ đạo. Với Real, không chỉ "thắng hay thua" mà còn là phong cách thi đấu. Và hình ảnh qua hai trận tại Jeddah là điều ban lãnh đạo khó có thể chấp nhận, nhất là khi Alonso đã đến Arab Saudi trong trạng thái chịu áp lực lớn
Rạn nứt phòng thay đồ và mâu thuẫn với Vinicius. Những chỉ trích nhắm vào Alonso thực tế đã xuất hiện từ khá sớm. Ông là mẫu HLV can thiệp sâu vào chiến thuật, chú trọng video, bảng chiến thuật và từng chi tiết nhỏ - điều không phải cầu thủ Real nào cũng thích nghi, nhất là sau giai đoạn làm việc với Ancelotti có phần linh hoạt hơn.
Một trong những điểm nóng là việc Vinicius bị đẩy lên ghế dự bị ở một số trận đầu mùa. Mâu thuẫn bùng nổ ở El Clasico, khi tiền đạo người Brazil công khai phản ứng lúc bị thay ra. CLB không xử lý kỷ luật, để Alonso tự giải quyết vấn đề, khiến mâu thuẫn không được giải quyết triệt để. Quan hệ giữa Alonso và Vinicius - vốn chưa bao giờ thực sự suôn sẻ - càng thêm căng thẳng, nhưng tiền đạo người Brazil không phải là tiếng nói phản đối duy nhất.
Sự chia rẽ trong phòng thay đồ trở thành một trong những yếu tố then chốt dẫn đến quyết định sa thải. Bên cạnh đó, Alonso còn bị phê phán vì không kiên định với chính sách trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ như Güler hay Mastantuono khi kết quả bắt đầu xấu đi. Tất cả đã dẫn đến cái kết được định đoạt vào đầu tuần này, khép lại một nhiệm kỳ ngắn ngủi nhưng đầy biến động tại Bernabeu.
Hồng Duy (theo Marca)
Ảnh: Reuters, AP, Real Madrid FC