Raphinha giúp Barca hạ Real, đoạt Siêu Cup Tây Ban Nha

Arab SaudiTiền đạo Raphinha ghi bàn mở tỷ số rồi ấn định kết quả 3-2 trước Real Madrid trong trận chung kết Siêu Cup Tây Ban Nha, tối 11/1.

*Ghi bàn: Raphinha 36' & 73', Lewandowski 45'+4 - Vinicius 45'+2, Gonzalo 45'+6.

Từ khi Siêu Cup Tây Ban Nha chuyển sang thể thức bốn đội tranh tài và tổ chức ở Arab Saudi từ 2020, Barca đã bốn năm liền chạm trán Real ở chung kết, và không lần nào cuộc đấu có ít hơn ba bàn. Tuy tầm vóc xếp sau La Liga và Cup Nhà vua, El Clasico giúp giải đấu trở nên có sức hút hơn.

Bản sắc lối chơi mỗi đội trong nhiều năm qua được thể hiện đúng trên sân: Barca đàn áp thế trận, còn Real thực dụng với mũi giáo Vinicius tốc độ và kỹ thuật trong các pha chuyển đổi trạng thái. Sau hiệp một với bốn bàn được ghi chia đều cho mỗi bên, Raphinha là người nổ súng duy nhất trong hiệp hai để ấn định kết quả chung cuộc, mang về danh hiệu đầu tiên trong mùa giải cho tập thể Hansi Flick.

Đội trưởng Ronald Araujo nâng Siêu Cup Tây Ban Nha 2025 sau khi Barca hạ Real 3-2 trong trận chung kết trên sân King Abdullah, Jedda, Arab Saudi ngày 11/1. Ảnh: Reuters

Từng lỡ hẹn El Clasico vì chấn thương ở lượt đi La Liga mùa này khi Barca thua Real 1-2 tại Santiago Bernabeu, Raphinha khẳng định đội bóng xứ Catalonia sẽ khác biệt ra sao khi có đủ binh hùng tướng mạnh. Chính tiền đạo 29 tuổi người Brazil góp hai bàn trong thế trận Barca kiểm soát và tấn công thuyết phục hơn so với đại kình địch. Và màn trình diễn này cũng giúp Raphinha nhận giải Cầu thủ hay nhất trận.

Real không mạo hiểm sử dụng Kylian Mbappe vừa hồi phục chấn thương. HLV Xabi Alonso chọn tiền đạo trẻ 21 tuổi Gonzalo Garcia cùng Vinicius đá cao nhất hàng công, Rodrygo dạt trái, đồng thời kéo tiền vệ Tchouameni xuống chơi trung vệ.

Trận chung kết tại sân King Abdullah, Jeddah bắt đầu với thế trận chặt chẽ và cẩn trọng từ hai đội. Alonso không để các học trò chơi pressing tầm cao, thay vào đó chọn khối đội hình 5-3-2 khi không bóng, với điểm nhấn là vai trò kép của tiền vệ Fede Valverde - người đã ghi tuyệt phẩm ở bán kết trước Atletico. Cầu thủ Uruguay khi có bóng đá tiền vệ phải, nhưng khi không bóng thì lùi về như một hậu vệ biên.

Vinicius trong pha đi bóng khéo léo loại các hậu vệ Barca rồi gỡ hòa 1-1. Ảnh: Real Madrid

Trong 45 phút đầu, Real chỉ kiểm soát bóng 32%, chọn đá phòng ngự phản công, giống phong cách Jose Mourinho những năm đại chiến với Pep Guardiola. Với tâm thế chơi bóng để che giấu điểm yếu, họ tìm cách tận dụng sự đột biến từ Vinicius cùng Rodrygo ở nhóm cánh trái.

Real có được hai cơ hội từ các đòn tấn công ra sau lưng hàng thủ Barca, tất cả đều được châm ngòi bởi Rodrygo – người đã chơi thăng hoa từ khi ra sân thường xuyên vào giữa tháng 12 năm, ngoái. Một ở phút 14 với cú tăng tốc loại bỏ trung vệ Pau Cubarsi từ Vinicius, nhưng cú sút của ngôi sao số 7 không thể dọa nạt được thủ thành Joan Garcia. Và hai là pha thoát xuống của Gonzalo, nhưng cũng dứt điểm chân phương.

Barca cầm bóng, kiểm soát thế trận nhưng nhịp chơi lại chậm. Chỉ đến khi đẩy cao tốc độ trận đấu, những bàn thắng liền tới như thác đổ, cho cả hai phía. Hai cơ hội ngon ăn đầu tiên Barca đều xuất phát từ việc cắt đường chuyền đối thủ để tổ chức tấn công nhanh.

Lần đầu, Raphinha đối mặt Thibaut Courtois nhưng dứt điểm đi lệch hoàn toàn khung thành. Lần hai, diễn ra sau đó một phút, lại ở một góc sút và tình thế khó hơn, song chân sút Brazil kết thúc chìm chéo góc tinh tế, mở tỷ số.

Sân chơi chung kết là dịp để những vũ công Samba tỏa sáng có lẽ không sai. Phút 45+2, Vinicius nhảy múa ở biên trái, đi bóng xâu kim loại bỏ hậu vệ Jules Kounde, trước khi đặt Cubarsi vào thế bị động rồi kết thúc gọn, hạ Garcia để gỡ hòa.

Raphinha (giữa) mừng sau khi ghi bàn ấn định thắng lợi 3-2 cho Barca trong trận chung kết với Real trên sân King Abdullah, Jedda, Arab Saudi ngày 11/1. Ảnh: AFP

Kịch tính được đẩy lên cao trào ở những phút cuối hiệp một, với liên tiếp hai bàn nữa. Phút bù thứ tư, Robert Lewandowski đón đường chọc khe từ Pedri, tâng bóng hạ gục Courtois, tái lập thế dẫn bàn cho Barca. Tuy nhiên, từ một quả phạt góc ở phút 45+6, Dean Huijsen đánh đầu bị Raphinha cản phá ngay trước vạch vôi, bóng bật ra tìm đến Gonzalo, và dù ở tư thế bất lợi khi ngã trụ từ nỗ lực truy cản của Pedri, anh vẫn kịp dứt điểm chân phải đưa bóng dội xà tung lưới Barca.

Bốn bàn thắng chỉ trong hơn 10 phút cuối hiệp một đủ làm thỏa mãn những khán giả khó tính nhất. Barca có thể vượt trội về thế trận, nhưng Real đứng vững bằng những khoảnh khắc cá nhân xuất sắc và bóng chết.

Hai lần "hồi sinh" ấy tiếp thêm lửa cho Real đầu hiệp hai, khiến Barca vài phen chao đảo, cũng từ tổ hợp Vinicius - Rodrygo. Nhưng khi Flick điều chỉnh nhân sự ở phút 66, đưa Dani Olmo và Ferran Torres vào thay lần lượt Fermin Lopez và Lewandowski, Barca lấy lại vị thế ông chủ trận đấu cho đến những phút gần cuối.

Khả năng xoay sở và xử lý trong phạm vi không gian hẹp giữa Torres cùng Olmo bắt đầu mở ra những cơ hội ngay trước vùng cấm đối thủ cho Barca. Trong khi, từ cuối hiệp một, Lamine Yamal bắt đầu "nóng máy". Những tình huống rê dắt bóng loại bỏ hậu vệ trái Alvaro Carreras của tài năng 18 tuổi diễn ra ngày càng nhiều, gia tăng thêm uy lực tấn công cho đại diện xứ Catalonia.

Yamal trong một pha đi bóng loại Carreras. Ảnh: FC Barcelona

Phút 73, Raphinha tung ra đòn kết liễu từ cú đá ở rìa vùng cấm, bóng chạm người hậu vệ Raul Asencio đổi hướng, khiến Courtois đã lỡ đổ người bất lực nhìn mành lưới rung lên. Đến lúc này, Alonso buộc phải dùng đến "bùa hộ mệnh" Mbappe. Vào sân từ phút 76, tiền đạo 27 tuổi chạm bóng 8 lần, rê dắt bóng thành công 2 lần, chuyền bóng chính xác 4/5. Nhưng dấu ấn dễ nhớ nhất của anh là pha tham gia phòng ngự lấy bóng từ chân Yamal ở cánh trái, trước khi khiến Frenkie De Jong phải nhận thẻ đỏ ở phút 90+1 vì lỗi vào bóng cao chân.

Những phút bù giờ còn lại, Real vùng lên, có hai cơ hội ở vị trí dứt điểm ngon ăn, nhưng cả Carreras và Asencio đều bỏ lỡ với những pha kết thúc như "khều nhẹ" Garcia. Bảo toàn lợi thế, Barca hai năm liền vô địch Siêu cúp Tây Ban Nha, trước chính đại kình địch.

Hoàng Thông