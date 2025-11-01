Alonso: 'Vinicius nói chuyện chân thành, xuất phát từ trái tim'

HLV Xabi Alonso cho biết Vinicius xin lỗi chân thành và sẽ không bị phạt, khi nhận 5 câu hỏi về phản ứng tiêu cực và mối quan hệ với tiền đạo người Brazil.

"Thứ Tư, sau hai ngày nghỉ, chúng tôi đã có cuộc họp với toàn đội. Vinicius cư xử rất tốt, nói chuyện chân thành, xuất phát từ trái tim. Tôi rất hài lòng và từ thời điểm đó, mọi chuyện đã kết thúc", Alonso nói hôm 31/10 trong buổi họp báo trước trận gặp Valencia ở vòng 11 La Liga.

Trong trận Real thắng Barca 2-1 ở vòng 10 La Liga, Vinicius đá chính và phải nhường chỗ cho tiền đạo đồng hương Rodrygo phút 73. Khi thấy số áo của mình trên bảng thay người, tiền đạo người Brazil phản ứng dữ dội, lẩm bẩm với hàm ý sẽ rời Real, rồi đi thẳng vào phòng thay đồ.

Hai ngày sau, Vinicius đăng lời xin lỗi lên mạng xã hội, gửi đến người hâm mộ, các đồng đội, CLB và Chủ tịch Florentino Perez, nhưng không nhắc đến Alonso.

Vinicius (trái) phản ứng khi bị thay ra trong trận Real thắng Barca 2-1 ở vòng 10 La Liga tối 26/10. Ảnh: AS

Dù vậy, nhà cầm quân người Tây Ban Nha vẫn hài lòng với phản ứng của học trò. "Vinicius thể hiện sự trung thực và tình cảm với CLB. Với tôi, điều quan trọng nhất là những gì cậu ấy nói với đồng đội, người hâm mộ và đội bóng. Tôi rất hài lòng", ông bày tỏ.

HLV 43 tuổi khẳng định Real sẽ không có bất kỳ án phạt nội bộ nào và Vinicius có thể ra sân ở trận gặp Valencia hôm nay. "Chúng tôi đã tập luyện tốt, Vinicius rất ổn. Toàn đội đều hướng về cùng một mục tiêu là chiến thắng. Không có hình phạt nào cả", ông nhấn mạnh.

Vinicius còn hợp đồng với Real đến hè 2027 và đang bế tắc trong quá trình đàm phán gia hạn. Theo truyền thông Tây Ban Nha, đội bóng hoàng gia có thể bán Vinicius sang Arab Saudi để dồn tiền mua trung phong Erling Haaland.

Alonso khẳng định những tin đồn không ảnh hưởng đến tâm lý của học trò. Ông cho biết: "Vinicius rất tập trung. Gặp Barca, Juventus hay Getafe, cậu ấy đều chơi tốt. Chúng tôi kỳ vọng điều đó tiếp tục vào ngày mai".

Khi các phóng viên tiếp tục xoáy sâu vào chủ đề Vinicius, Alonso mỉm cười đáp: "Lại thêm một câu hỏi về Vinicius nữa. Tôi đã trả lời ba, bốn câu rồi và nghĩ là thế là đủ. Như tôi nói, mọi chuyện đã khép lại từ thứ Tư. Giờ trọng tâm là trên sân cỏ và xây dựng tập thể mạnh mẽ. Tôi hiểu các bạn, nhưng cũng mong các bạn hiểu cho tôi".

HLV 42 tuổi cũng chia sẻ thêm về phong cách huấn luyện của mình - khác biệt rõ với người tiền nhiệm Carlo Ancelotti, vốn nổi tiếng với cách quản lý nhẹ nhàng. "Điều quan trọng là phải chân thật, xây dựng mối quan hệ trực tiếp, thẳng thắn", ông bày tỏ. "Mỗi cầu thủ khác nhau, nên HLV cần có trí tuệ cảm xúc để xử lý đúng cách. Tất cả đều hướng đến điều tốt nhất cho tập thể".

Hồng Duy (theo ESPN, Marca)