Mbappe bị chê là 'kẻ thua cuộc cay cú'

Arab SaudiTiền đạo Real Madrid hứng chỉ trích vì không đáp lễ Barca sau trận chung kết Siêu Cup Tây Ban Nha, tối 11/1.

Sau chiến thắng 3-2 trong chung kết Siêu Cup Tây Ban Nha, theo truyền thống, các cầu thủ Barca xếp hàng vỗ tay khi Real lên nhận HC bạc. Nhưng sau đó, Mbappe tỏ thái độ khác thường, khó chịu ra mặt, đồng thời vung tay giục đồng đội rời đi ít nhất ba lần.

Theo tờ Mundo Deportivo, Mbappe khuyên đồng đội không vỗ tay đáp lễ. Một số cầu thủ Real làm theo, nhưng một số khác vẫn thể hiện sự tôn trọng dành cho đối thủ.

Mbappe giục đồng đội rời sân ngay sau khi nhận HC bạc Siêu Cup Tây Ban Nha tối 11/1. Ảnh: AS

"Mbappe đã thể hiện thái độ của một kẻ thua cuộc cay cú", Mundo Deportivo có đoạn viết. "Real đã không dành sự tôn trọng cho đối thủ lớn nhất. Thật đáng xấu hổ".

Trên mạng xã hội X, nhiều ý kiến chê Mbappe cư xử thiếu đẳng cấp. Một số khác thì chế giễu ngôi sao người Pháp bỏ PSG, sang Real chỉ để thua Barca trong các trận chung kết. "Tôi nghĩ HLV Luis Enrique của PSG đã nhìn thấu Mbappe ngay từ đầu. Anh ta là một kẻ thua cuộc cay cú", một người bình luận.

Từ khi gia nhập Real hè 2024, Mbappe mới chỉ giành Siêu Cup châu Âu và FIFA Intercontinental Cup. Sau đó, ngôi sao người Pháp chịu loạt thất bại trước Barca ở chung kết Siêu Cup Tây Ban Nha (2-5), La Liga, chung kết Cup Nhà Vua mùa trước (2-3) và chung kết Siêu Cup Tây Ban Nha mùa này (2-3).

Trước khi tới Real, Mbappe là một trong những cầu thủ thành công sớm nhất thế giới. Anh từng giành World Cup 2018, Nations League 2021 với tuyển Pháp và 14 danh hiệu với PSG. Tiền đạo 27 tuổi cũng giành Cậu Bé Vàng 2017, lên ngôi Vua phá lưới Ligue 1 sáu lần liên tiếp và Vua phá lưới World Cup 2022.

Chưa có nhiều danh hiệu với Real, nhưng Mbappe vẫn đóng góp về mặt cá nhân. Trong 84 trận, anh ghi 73 bàn, lên ngôi Vua phá lưới La Liga và Giày Vàng châu Âu.

Trong trận chung kết vừa qua, do chấn thương, Mbappe chỉ vào sân từ phút 76. Anh không ghi bàn nào, nhưng khiến Frenkie De Jong nhận thẻ đỏ ở phút 90+1. Barca thắng nhờ công Raphinha (phút 36, 73) và Robert Lewandowski (45+4), trong khi Vinicius (45+2) và Goncalo Garcia (45+7) gỡ hai bàn cho Real.

Thanh Quý (theo MD, X)