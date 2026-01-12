Cầu thủ Real bẽ mặt khi trút giận vào chai nước

Arab SaudiArda Guler trượt chân, ngã ngửa khi sút vào chai nước sau trận Real thua Barca 2-3 ở chung kết Siêu Cup Tây Ban Nha ngày 11/1.

Tan trận, Guler lập tức rời sân. Khi thấy một chai nước nằm ngoài đường biên, tiền vệ 20 tuổi sút vào để trút giận. Nhưng anh bị trượt chân trụ và ngã ngửa, rồi đứng lên đi vội vào đường hầm.

Trên Youtube, nhiều thành viên không bỏ lỡ cơ hội châm chọc Guler, coi cú ngã là pha xử lý tốt nhất trong ngày của cầu thủ Real. Một số người thậm chí đùa rằng lẽ ra Real phải được hưởng phạt đền từ tình huống này.

"Cú ngã của Guler đại diện cho Real một cách hoàn hảo. May mà trận đấu đã kết thúc, không thì Real được hưởng phạt đền rồi", một người bình luận.

Hiệp một trận chung kết Siêu Cup Tây Ban Nha là cuộc rượt đuổi hấp dẫn. Raphinha (phút 36) và Robert Lewandowski (45+4) giúp Barca dẫn hai lần, nhưng Real lần lượt gỡ hòa nhờ công Vinicius (45+2) và Goncalo Garcia (45+7). Guler vào sân từ phút 67, nhưng không thể giúp đội bóng thành Madrid tạo đột biến. Họ nhận bàn thua quyết định từ cú dứt điểm của Raphinha ở phút 76.

Guler chơi cho Real từ mùa 2023-2024. Thần đồng bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ sớm gặt hái thành công khi cùng đội vô địch Champions League, La Liga và đoạt Siêu Cup Tây Ban Nha cùng mùa.

Guler đi bóng trận chung kết Siêu Cup Tây Ban Nha tối 11/1 tại Arab Saudi. Ảnh: Real Madrid

Tuy nhiên, ngay sau đó, cơn ác mộng của Guler và Real bắt đầu, liên tục thua Barca trong cuộc đua La Liga (0-4 và 3-4), chung kết Siêu Cup Tây Ban Nha (2-5), chung kết Cup Nhà Vua mùa trước (2-3) và chung kết Siêu Cup Tây Ban Nha mùa này (2-3).

Bên cạnh Siêu Cup Tây Ban Nha, Barca còn có lợi thế hơn Real bốn điểm ở La Liga 2025-2026. Hai đội còn gặp nhau ít nhất một trận ở lượt về La Liga vào ngày 10/5, trên sân Camp Nou. Các cuộc đụng độ tại Cup Nhà vua và Champions League cũng có thể xảy ra nếu hai đội cùng vào sâu.

Thanh Quý (theo MD)