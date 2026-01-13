Real sa thải HLV Alonso

Tây Ban NhaReal Madrid thông báo chia tay trên cơ sở đồng thuận với HLV Xabi Alonso tối 12/1, chỉ sau hơn nửa năm hợp tác.

Thông báo của Real có đoạn: "Xabi Alonso sẽ luôn nhận được tình cảm và sự ngưỡng mộ của người hâm mộ Madrid, bởi ông là huyền thoại đội bóng và luôn đại diện cho những giá trị của CLB. Bernabeu sẽ mãi là ngôi nhà của Alonso".

Bên cạnh đó, Real cũng gửi lời cảm ơn tới Alonso cùng các thành viên ban huấn luyện vì những nỗ lực và sự cống hiến trong thời gian qua, chúc họ nhiều may mắn ở chặng đường tiếp theo trong sự nghiệp và cuộc sống.

Alonso trong họp báo hôm 10/1/2026, trước trận chung kết Siêu cup Tây Ban Nha ở thành phố Jeddah, Arab Saudi. Ảnh: Reuters

Thông báo được đưa ra chỉ khoảng nửa ngày sau khi Real thua Barca 2-3 ở chung kết Siêu Cup Tây Ban Nha tại Arab Saudi. Trước trận này, báo Tây Ban Nha Marca đã tung tin độc quyền khẳng định Alonso sẽ bị sa thải nếu đội nhà thất bại. Dù vậy, quyết định được Chủ tịch Florentino Perez đưa ra khá đường đột, khiến giới truyền thông bất ngờ. Chính Marca cũng không chuẩn bị sẵn bài viết về việc HLV 44 tuổi mất ghế.

Thời gian qua, đã có nhiều dấu hiệu cho thấy cầu thủ Real không còn tuân phục Alonso. Trong lễ trao giải sau trận đấu tối 11/1, Alonso kêu gọi học trò xếp hàng vinh danh đội đoạt Cup là Barca. Tuy nhiên, tiền đạo Kylian Mbappe lại hô hào đồng đội bỏ ra khỏi hàng ngũ. Những cầu thủ này cuối cùng nghe lời Mbappe chứ không phải Alonso.

Trước khi thua ở Jeddah, Real thắng 5 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Dù vậy, cách biệt giữa họ và đỉnh bảng La Liga vẫn là bốn điểm sau 19 vòng.

Real đã chờ một năm để Alonso hết hợp đồng với Leverkusen, trước khi ký hợp đồng với cựu tiền vệ sinh năm 1981. Tuy nhiên, ông tại vị chỉ hơn 6 tháng trước khi mất việc. Sau 34 trận dẫn dắt Real, Alonso đạt tỷ lệ thắng 71%, cao nhất ở CLB kể từ thời kỳ đầu của Carlo Ancelotti giai đoạn 2013-2015. Dù vậy, HLV người Tây Ban Nha dường như không được lòng các trụ cột.

Chỉ ít phút sau thông báo cho Alonso thôi việc, Real công bố HLV mới là Alvaro Arbeloa. Cựu hậu vệ 42 tuổi dẫn đội dự bị của Real (Castilla) từ đầu mùa, và được bổ nhiệm chính thức để làm việc với đội một thay thế đàn anh đồng hương.

Hoàng An tổng hợp