PSG vùi dập Real ở bán kết FIFA Club World Cup

MỹPSG thắng Real Madrid 4-0 tại bán kết FIFA Club World Cup 2025, để vào chung kết gặp Chelsea.

Real tự bắn vào chân khi thủng lưới liên tiếp trong 9 phút đầu, vì sai lầm của hai trung vệ. Phút thứ sáu, từ đường căng ngang của Desire Doue, trung vệ Raul Asencio đỡ bóng lỗi trong cấm địa, để Dembele cướp được. Thủ môn Courtois lao ra dùng tay ngáng chân khiến Dembele ngã xuống trong cấm địa. Fabian Ruiz nhanh chân đá bồi vào lưới trống, mở tỷ số cho PSG.

Fabian Ruiz (trái) mừng bàn mở tỷ số cho PSG trước Real trên sân Metlife, vùng East Rutherford, bang New Jersey, Mỹ, bán kết FIFA Club World Cup ngày 9/7/2025. Ảnh: EPA

Sau đó ba phút, đến lượt trung vệ Antonio Rudiger chuyền bóng hụt khó hiểu, để Dembele cướp được và lao xuống đối mặt thủ môn. Cựu tiền đạo Barca dễ dàng cứa lòng chìm về góc xa bằng chân trái, hạ gục Courtois.

Sau khi đội nhà thủng lưới hai bàn chóng vánh, HLV Xabi Alonso quỳ gối xuống sân, tỏ vẻ bất lực. Real thiếu trung vệ 20 tuổi Dean Huijsen ở trận này vì chấn thương, để lại Rudiger và Asencio trên sân với những phản ứng chậm chạp.

HLV Xabi Alonso quỳ gối sau khi Real thủng lưới liên tiếp hai bàn. Ảnh: FIFA

Nhưng nếu không tính hai bàn thắng này, PSG vẫn chơi tốt hơn Real. ĐKVĐ Champions League dứt điểm tới 12 lần trong hiệp một. Và sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, họ cũng ghi bàn thứ ba ở phút 24. Bàn thắng này có thể coi là tuyệt phẩm phối hợp, từ phần sân nhà. Hakimi bật tường với Desire Doue, rồi với Dembele trong lúc liên tục chạy dọc biên phải. Hậu vệ Morocco leo xuống sát cấm địa, trước khi căng ngang cho Fabian Ruiz. Tiền vệ Tây Ban Nha đỡ một nhịp, tỳ đè với Federico Valverde rồi sút cận thành chéo góc khiến Courtois chôn chân nhìn bóng bay vào lưới.

Hàng thủ Real không kịp giật về từ những pha lên bóng nhanh của PSG, còn hàng công cũng không hỗ trợ được nhiều. Phút 37, Mbappe bị Kvaratskhelia cướp bóng nhưng không chạy về hỗ trợ phòng ngự. Bellingham đuổi theo một quãng đường dài, trước khi tắc bóng khỏi chân cầu thủ PSG. Sau đó, tiền vệ người Anh hét lớn về phía cựu tiền đạo PSG.

PSG 4-0 Real Madrid Diễn biến chính trận đấu.

Mbappe có ngày thi đấu đáng quên khi gặp lại đội bóng cũ. Một ngôi sao khác, Vinicius Junior thậm chí còn mờ nhạt hơn. Trước trận, anh được rapper người Mỹ Jay-Z xuống tận sân động viên. Jay-Z tên thật là Shawn Corey Carter, 55 tuổi, được coi là rapper vĩ đại nhất mọi thời theo tạp chí Billboard. Nhưng những gì Vinicius để lại chỉ là sự mờ nhạt.

Lợi thế dẫn ba bàn đủ để PSG giảm nhịp độ trận đấu trong hiệp hai. HLV Luis Enrique cũng lần lượt rút các trụ cột ra nghỉ, chuẩn bị cho trận chung kết gặp Chelsea cũng trên sân Metlife lúc 2h sáng thứ Hai 14/7, giờ Hà Nội.

Bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 của Fabian Ruiz (số 8). Ảnh: Reuters

PSG vẫn ghi thêm một bàn nữa ở cuối trận. Nhận bóng từ Bradley Barcola, tiền đạo Goncalo Ramos sút từ cự ly 6 m vào lưới. Sau bàn thắng này, Ramos ngồi xuống làm động tác chơi điện tử PlayStation để tưởng nhớ đồng đội trên tuyển Diogo Jota. Diogo Jota thiệt mạng ở tuổi 28, trong vụ tai nạn giao thông cách đây một tuần. Ngoài tài năng bóng đá, Jota còn nổi tiếng ở khả năng chơi PlayStation, môn FC 24 (tên cũ là FIFA).

Trọng tài Simon Marciniak không cho hai đội đá bù ở hiệp hai, khi trận đấu đã an bài và cầu thủ cũng cạn sức. Nhiệt độ tại New Jersey trong ngày diễn ra trận đấu 34 độ C, và trên mặt sân có thể nóng hơn thế. Dù liên tục bị "dội gáo nước lạnh", Real vẫn không thể chọc thủng lưới đối thủ. Nhờ đó, PSG đi tới chung kết với chỉ một bàn thua trong sáu trận đấu.

Quang Dũng - Hoàng An