Real thảm bại ở derby Madrid

Tây Ban NhaReal đứt chuỗi bảy trận toàn thắng trên mọi đấu trường mùa này, khi thua Atletico 2-5 ở vòng bảy La Liga hôm 27/9.

Hai đội khởi đầu mùa giải tương phản đến mức Real có thể bỏ xa Atletico 12 điểm nếu thắng trên sân Metropolitano ở vòng bảy. Nhưng câu nói "mọi thống kê đều trở nên vô nghĩa ở derby" một lần nữa được chứng minh rõ ràng nhất tại thủ đô Madrid. Các học trò của Diego Simeone áp đảo hoàn toàn một Real rệu rã, hủy diệt đối thủ cùng thành phố với tỷ số 5-2.

Đã có lúc Atlético bị dẫn 1-2, và nỗi sợ quen thuộc lại bao trùm Metropolitano. Nhưng sau đó, sân đấu này chỉ còn niềm vui với các CĐV chủ nhà. Các bàn thắng của Robin Le Normand, Alexander Sorloth và cú đúp của Julian Alvarez giúp Atlético lội ngược dòng từ 1-2 thành 4-2, rồi chốt hạ bằng pha dứt điểm lạnh lùng của Antoine Griezmann.

Alvarez (thứ hai từ trái sang) mừng bàn thắng cùng đồng đội, còn Bellingham (trái) và Valverde (phải) thất vọng sau bàn thua trên sân Metropolitano, Madrid, Tây Ban Nha hôm 27/9. Ảnh: Reuters

Real toàn thắng sáu trận đầu mùa La Liga và tin rằng một chiến thắng sẽ gần như loại Atletico khỏi cuộc đua vô địch khi tháng 9 còn chưa kết thúc. Tuy nhiên, sáu bại tướng trước đó của họ đều là các đội xếp từ thứ 13 trở xuống. Lịch sử cũng chỉ ra Atletico không thua trong 5 trận derby gần nhất. Dù Kylian Mbappe lại ghi bàn, thầy trò Xabi Alonso đã sụp đổ. Sáu điểm sau vòng này vẫn là cách biệt lớn, nhưng đây vẫn là trận thắng có ý nghĩa khổng lồ với thầy trò Diego Simeone.

Từ đầu trận, Atletico đã dồn ép. Tiếng ồn từ khán đài dội xuống sân, tăng lên theo từng pha bứt tốc. Đội bóng của Diego Simeone áp sát ngay từ đầu, không cho Real chơi bóng. Họ thậm chí suýt có màn khởi đầu hoàn hảo khi Sorloth thoát xuống, đối mặt Courtois. Nhưng sự chần chừ khiến Eder Militao kịp lao về cản phá.

Atletico không ngừng dồn ép, đặc biệt bên cánh phải, nơi Alvaro Carreras vất vả theo kèm Giuliano Simeone. Pablo Barrios là người đầu tiên khai thác điểm yếu đó, tạt bóng cao cho Sorloth đánh đầu nguy hiểm. Courtois đẩy bóng qua xà, nhưng không thể cứu thua ở phút 15, khi Robin Le Normand bật cao đón đường tạt của Simeone, đánh đầu xuyên qua tay thủ môn Real.

Ít phút sau, Barrios tiếp tục cướp bóng từ Carreras và mở ra cơ hội cho Sorloth, nhưng tiền đạo Na Uy phản ứng chậm, để Courtois lao ra cản phá. Ngay sau đó, Nico González lại dứt điểm nguy hiểm. Atlético đã tạo ra hàng loạt cơ hội rõ ràng. Nhưng, Mbappe chỉ cần một tình huống. Anh phối hợp nhanh với Arda Guler, thoát xuống và sút chìm chuẩn xác gỡ hòa.

Lúc ấy, Simeone có lẽ cảm thấy vấn đề quen thuộc. Mùa này, ông đã nhiều lần phàn nàn về sự thiếu hiệu quả của hàng công. Trước trận, trung bình Atletico phải cần 10 cú sút mới ghi được bàn, trong khi hứng chịu bàn thua ở hầu như mỗi cú dứt điểm của đối phương. Trước các đội như Elche, Mallorca hay Alaves, điều đó đã khiến họ chật vật; còn trước Mbappe, sai lầm càng phải trả giá đắt. Đây đã là bàn thứ tám của Mbappe tại La Liga từ đầu mùa.

Đà hưng phấn nghiêng hẳn về phía Real, và họ tận dụng để vươn lên dẫn trước. Người kiến tạo ở bàn đầu, Guler, lần này trực tiếp lập công khi bắt vô-lê chuẩn xác từ đường tạt bóng của Vinicius Junior. Hai cú sút, hai bàn. Trái lại, Atletico sút đến 7 lần mà vẫn vô duyên, thậm chí một bàn thắng còn bị VAR hủy vì bóng chạm tay Clement Lenglet.

Nhưng rồi, công bằng đã trở lại. Real không ghi thêm được bàn nào nữa. Họ hầu như chẳng sút nổi trong thời gian còn lại. Atletico chờ đến phút bù giờ hiệp một để gỡ hòa 2-2, khi Koke treo bóng xoáy để Sorloth bật cao đánh đầu tung lưới. Anh chạy thẳng về góc khán đài phía Tây Nam, nơi người hâm mộ chờ sẵn vòng tay ôm lấy.

Simeone quỳ gối trên đường biên vì sung sướng, và khi hiệp hai bắt đầu, ông lại tiếp tục nhảy lên đầy phấn khích. Guler phạm lỗi với Gonzalez trong cấm địa. Alvarez sút thành công penalty, đưa tỷ số lên 3-2. Chưa hết, Sorloth còn có thêm cơ hội tuyệt vời sau pha kiến tạo của Gonzalez. Rồi trước khi Griezmann ấn định 5-2, Alvarez lập cú đúp bằng một quả đá phạt tuyệt đẹp xuyên hàng rào. Những khe nứt trong hàng thủ Real bị phơi bày, còn khán đài Metropolitano rung chuyển dữ dội.

Alvarez (trái) mừng bàn thắng cùng đồng đội, trên sân Metropolitano, Madrid, Tây Ban Nha hôm 27/9. Ảnh: Reuters

Jude Bellingham và các đồng đội bất lực hoàn toàn trong hiệp hai. Real Madrid bị bóp nghẹt, trong khi Atletico như bão tố, thổi tung tất cả để trở lại với cuộc đua vô địch bằng chiến thắng derby không thể nào quên.

Kết quả này có thể trở thành bàn đạp hoàn hảo cho chiến dịch đang chệch choạc của Atletico. Real, dù vẫn đứng đầu bảng, có nguy cơ bị Barca soán ngôi sau thất bại thứ hai trong 9 trận sân khách gần nhất tại La Liga. Barca, đội kém đỉnh bảng hai điểm, sẽ tiếp Real Sociedad vào 23h30 hôm nay 28/9, giờ Hà Nội.

Vy Anh