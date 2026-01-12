Alonso: 'Real thiếu cú chạm cuối cùng để lật ngược tình thế trước Barca'

Arab SaudiHLV Xabi Alonso tiếc nuối khi Real Madrid bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn cuối trận thua Barca 2-3 ở chung kết Siêu Cup Tây Ban Nha.

"Cảm xúc của tôi lúc này rất lẫn lộn", Alonso nói sau trận đấu tại Arab Saudi tối 11/1. "Thất vọng vì không thể vô địch, nhưng cũng tự hào vì cách toàn đội đã chiến đấu. Chúng tôi cạnh tranh đến tận những phút cuối, trận chung kết diễn ra rất sít sao với nhiều giai đoạn khác nhau".

HLV Xabi Alonso bắt tay Chủ tịch Florentino Perez ở lễ trao huy chương sau trận Real thua Barca 2-3 ở chung kết Siêu Cup Tây Ban Nha ngày 10/1/2026. Ảnh: AS

Trên sân King Abdullah Sport City, Barca hai lần vượt lên nhờ công Raphinha và Robert Lewandowski. Cả hai lần, Real đều nhanh chóng gỡ hòa với các bàn của Vinicius và Gonzalo Garcia trong hiệp một. Đến phút 73, khác biệt được tạo ra, khi Raphinha tái lập thế dẫn bàn cho Barca bằng cú dứt điểm từ rìa vòng cấm chạm người hậu vệ Raul Asencio.

Trong khoảng sáu phút bù giờ, Real có lợi thế hơn người khi Frenkie De Jong nhận thẻ đỏ trực tiếp vì vào bóng thô bạo với Kylian Mbappe. Đội bóng Hoàng gia tạo sức ép lớn và hai lần tiến sát bàn gỡ với những cú đá cận thành của Alvaro Carreras và Raul Asencio. Nhưng cả hai lần, bóng đều đi nhẹ vào giữa khung thành và bị thủ môn Joan Garcia bắt gọn.

Alonso đánh giá cao sự tổ chức và tính kỷ luật của đội nhà, đặc biệt trong 30 phút đầu. Ông cho rằng Real gần như không để Barca tạo cơ hội nào trong nửa giờ đầu. "Tuy nhiên, rất nhiều điều xảy ra trong thời gian ngắn", ông nói.

Sang hiệp hai, Real chơi tốt hơn ở hành lang trái với sự nổi bật của Vinicius. Dù vậy, bàn thua thứ ba từ một tình huống bóng chạm người đổi hướng đã khiến cục diện xoay chiều. "Tôi tin rằng chúng tôi sẽ có cơ hội gỡ hòa. Điều còn thiếu chỉ là cú chạm cuối cùng để quân bình tỷ số", Alonso thừa nhận.

Alonso lý giải việc không sử dụng Kylian Mbappe ngay từ đầu xuất phát từ yếu tố thể lực. Theo ông, tiền đạo người Pháp chưa hoàn toàn bình phục chấn thương đầu gối nên không thể đáp ứng cường độ cao của trận chung kết. "Kế hoạch là tung cậu ấy vào sân ngay trước thời điểm chúng tôi bị dẫn 2-3. Chúng tôi cần Mbappe tạo ra sự đột biến, kết nối giữa các tuyến và khai thác khoảng trống. Cậu ấy đã làm được phần nào, nhưng đáng tiếc là khi đó Real đã bị dẫn bàn", ông lý giải.

Alonso cũng khẳng định thể lực không phải nguyên nhân chính khiến Real thua trận. Tuy nhiên, HLV 44 tuổi thừa nhận chấn thương và tình trạng quá tải đang ảnh hưởng đến sự ổn định của đội hình. "Đội vẫn đủ sức cho cú bứt tốc cuối trận", ông nói. "Nhưng việc thiếu hụt nhân sự khiến chúng tôi khó phân bổ thể lực hợp lý".

Thibaut Courtois đổ người cứu thua trong trận đấu Barca. Ảnh: Reuters

Thibaut Courtois chung quan điểm với HLV Alonso khi cho rằng Real thất bại vì những chi tiết nhỏ, dù chơi tốt hơn trong hiệp hai. "Thua một trận chung kết trước đối thủ truyền kiếp không bao giờ dễ chịu", anh thừa nhận. "Hôm nay chúng tôi buồn, nhưng ngay ngày mai toàn đội vẫn phải tập luyện để chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo ở Cup Nhà vua và La Liga".

Theo thủ thành người Bỉ, Real xứng đáng với kết quả tốt hơn nhưng gần đây mọi thứ không diễn ra như mong muốn. "Hiệp một chúng tôi chơi hơi thận trọng. Sang hiệp hai, toàn đội thể hiện nhiều hơn, trong khi họ xuống thể lực. Chúng tôi tạo ra cơ hội, nhưng bóng đều tìm đến tay thủ môn của họ. Đó phần nào là tóm tắt của trận đấu hôm nay", anh nói thêm.

Dù thất bại, Courtois vẫn lạc quan về nửa cuối mùa giải, mong muốn các đồng đội tiếp tục chiến đấu. "Với tinh thần mà toàn đội thể hiện hôm nay và những trận gần đây, tôi tin chắc Real sẽ giành được danh hiệu nào đó", thủ thành 33 tuổi tự tin.

Ngày 14/1, Real làm khách của CLB hạng dưới Albacete Balompie ở vòng 1/8 Cup Nhà Vua.

Hồng Duy (theo Managing Madrid)