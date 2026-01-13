Arbeloa thay Alonso dẫn dắt Real

Tây Ban NhaReal Madrid bổ nhiệm cựu hậu vệ Alvaro Arbeloa làm tân HLV trưởng đội một, ngay sau khi sa thải Xabi Alonso.

Quyết định này đánh dấu bước tiến quan trọng trong sự nghiệp cầm quân của Arbeloa, chỉ vài tháng sau khi tiếp quản đội dự bị Real, hay còn được gọi là Castilla, và đưa đội bóng vào nhóm tranh vé thăng hạng. Castilla đang đứng thứ tư bảng A của giải hạng Ba.

Arbeloa sẽ ra mắt ở chuyến làm khách trên sân Albacete thuộc vòng 1/8 Cup Nhà vua ngày 14/1. Buổi họp báo trước trận, dự kiến diễn ra vào hôm nay, nhiều khả năng cũng là lễ ra mắt chính thức của ông trên cương vị mới.

Alvaro Arbeloa cùng Juvenil A, đội U19 của Real Madrid, vô địch giải trẻ quốc gia mùa 2024-2025. Ảnh: Real Madrid FC

Theo báo Tây Ban Nha Marca, Real từ lâu đã nhận ra họ có "Zinedine Zidane mới", một HLV được tin tưởng tuyệt đối để sau này dẫn dắt đội một. Ban lãnh đạo CLB và Chủ tịch Florentino Perez đều cảm thấy Arbeloa có những phẩm chất mà họ chưa thấy ở cựu tiền đạo lừng danh Raul Gonzalez - người không đạt được thành tích đáng kể trong 6 năm dẫn dắt đội dự bị.

Arbeloa khởi nghiệp cầm quân tại La Fabrica - học viện đào tạo trẻ của CLB - mùa 2020-2021 với đội Infantil A (U14, đội mạnh nhất lứa tuổi 12-13). Mùa giải đầu tiên, dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, ông vẫn giúp đội thắng 15 và hòa 2 qua 17 trận, đoạt chức vô địch giải trẻ. Ngay từ năm đầu, cựu danh thủ người Tây Ban Nha đã rèn giũa những "viên ngọc" như Alvaro Gonzalez, Dani Yanez, Pol Duran, Paulo Iago hay Reyes.

Các cầu thủ trẻ Real tung Arbeloa lên không trung để ăn mừng. Ảnh: Real Madrid FC

Mùa 2021-2022, ông được giao dẫn dắt Cadete A (U15, đội mạnh nhất lứa tuổi 14-15). Trong 30 trận, đội thắng 23, chỉ chịu hai thất bại, kết thúc mùa giải ở vị trí á quân.

2022-2023 là mùa giải khẳng định tài năng của Arbeloa. Ông dẫn dắt Juvenil A (U19, đội mạnh nhất lứa tuổi trước khi lên Castilla), giúp đội giành cú ăn ba gồm Liga, Copa del Rey và Champions Cup. Juvenil A thắng 41 và chỉ thua một qua 47 trận, đưa Arbeloa vào tầm ngắm để thay Raul dẫn dắt Castilla.

Mùa kế tiếp, Arbeloa đạt cột mốc 100 chiến thắng sau khi đánh bại Leipzig tại vòng 1/8 Youth League vào 28/2/2024, chỉ sau 124 trận, với 16 hòa và 8 thua. Cả mùa giải, Juvenil A của Arbeloa giành 29 chiến thắng, 5 hòa, 6 thua.

Sau ba mùa dẫn dắt Juvenil A, Arbeloa tiếp quản Castilla vào hè 2025 và là bước gần nhất trước đội một. Với việc được bổ nhiệm dẫn dắt thay Alonso ngày 12/1, Arbeloa đã khép lại hành trình tại La Fabrica, với tổng cộng 151 thắng, 24 hòa, 25 thua.

Arbeloa từng vô địch Champions League hai lần trong màu áo Real Madrid. Ảnh: UEFA

Khi còn thi đấu đỉnh cao, Arbeloa trưởng thành từ đào tạo của Real và có hai giai đoạn khoác áo đội một (2004-2005 và 2009-2016). Ông ra sân 238 trận và cùng đội bóng Hoàng gia giành tám danh hiệu, gồm một La Liga và hai Champions League. Cựu hậu vệ này còn thi đấu cho Deportivo La Coruna, Liverpool, West Ham rồi giải nghệ năm 2017.

Ở cấp độ đội tuyển, Arbeloa cũng góp mặt trong thế hệ vàng của bóng đá Tây Ban Nha, vô địch World Cup 2010 và hai kỳ Euro 2008, 2012. Ông có 56 lần khoác áo ĐTQG.

Hồng Duy tổng hợp