Vi khuẩn HP gây viêm loét tá tràng thiếu niên

TP HCMTim, 16 tuổi, hay ợ chua, đau bụng âm ỉ hai năm uống thuốc không khỏi, bác sĩ chẩn đoán loét tá tràng.

BS.CKII Phan Thị Tường Vân, khoa Nhi, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết toàn bộ niêm mạc dạ dày của Tim tổn thương, viêm dạng nốt đặc trưng do vi khuẩn HP. Tá tràng (phần đầu của ruột non nối với dạ dày) có ổ loét to đang trong giai đoạn tạo cục máu đông, nếu không điều trị kịp thời có thể tái xuất huyết gây mất máu ồ ạt. Phần tá tràng viêm loét sưng phù nề, hẹp lòng, cản trở thức ăn lưu thông xuống đoạn còn lại của ruột non.

Loét dạ dày tá tràng thường được phân độ ổ loét theo bảng Forrest nhằm đánh giá nguy cơ tái chảy máu, khả năng bệnh diễn tiến nặng. Độ I là xếp loại nguy cơ cao nhất, độ III tương đối an toàn. Tim bị loét độ IIc, thuộc nhóm có nguy cơ cao, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM điều trị bằng thuốc kháng tiết axit trong 7 ngày, theo dõi các dấu hiệu tái chảy máu vị trí loét. Sau hai tuần, Tim đáp ứng tốt, được xuất viện nhưng cần tái khám và tiêm thuốc mỗi ngày, sau đó chuyển sang thuốc uống.

Bác sĩ Vân cho biết tùy từng bệnh nhân, tổng thời gian điều trị có thể kéo dài 6-8 tuần. Người bệnh nên chia nhỏ bữa, ăn thực phẩm mềm, dễ tiêu, tránh đồ ăn cay, nóng, chua hoặc nhiều dầu mỡ để dạ dày không bị kích thích.

Bác sĩ nội soi cho bệnh nhi bị loét dạ dày. Ảnh minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Nguyên nhân chính gây ra viêm loét dạ dày tá tràng ở trẻ là nhiễm HP. Vi khuẩn này thường sống trong lớp nhầy của niêm mạc dạ dày, gây biến đổi và làm suy yếu lớp màng bảo vệ này. Trẻ em có thể bị lây nhiễm HP qua đường ăn uống chung, dùng chung đồ dùng cá nhân với người mang vi trùng hoặc qua nguồn nước, thực phẩm bị ô nhiễm.

Bệnh có thể do sử dụng không đúng cách một số thuốc thuộc nhóm NSAID (kháng viêm không steroid) thường có trong các loại thuốc giảm đau, hạ sốt. Sử dụng các loại thuốc này thường xuyên hoặc kéo dài có thể làm suy yếu màng chất nhầy bảo vệ dạ dày dẫn đến nguy cơ viêm loét, theo bác sĩ Vân.

Triệu chứng của bệnh đa dạng. Trẻ dưới 5 tuổi thường đau quanh rốn mơ hồ, kèm với chán ăn, nôn ói tái phát. Ở trẻ lớn và thanh thiếu niên như bé Tim, cơn đau tập trung ở vùng bụng trên, đau nhiều khi đói hoặc no, vào ban đêm, kèm buồn nôn, nóng rát sau xương ức, ợ hơi, ợ chua, khó tiêu.

Bệnh nhi có biểu hiện nôn ra máu tươi hoặc dịch đen như bã cà phê, đi ngoài phân đen, sệt, mùi hôi... là dấu hiệu của xuất huyết tiêu hóa. Trường hợp đau bụng đột ngột, dữ dội, sờ thấy bụng căng cứng cảnh báo thủng dạ dày. Người bị xuất huyết tiêu hóa và thủng dạ dày cần cấp cứu ngay.

Bác sĩ Vân khuyến cáo trẻ bị đau bụng tái lại thường xuyên hoặc kéo dài trên hai tháng, không rõ nguyên nhân nên đi khám và chẩn đoán sớm. Trẻ nên khám sức khỏe định kỳ hàng năm nhằm phát hiện các bệnh lý, điều trị sớm.

Đình Lâm

*Tên người bệnh đã được thay đổi