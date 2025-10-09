Vi khuẩn gây bệnh tình dục tấn công gan người phụ nữ

TP HCMChị Thúy, 37 tuổi, nhiễm bệnh Chlamydia qua đường tình dục, vi khuẩn tấn công gây viêm vùng chậu và quanh gan.

Chị Thúy sốt, đau họng một tuần uống thuốc cảm cúm không bớt, đến khi đau bụng vùng bên phải trên rốn mới vào Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7. Kết quả siêu âm cho thấy chị bị ứ dịch tai vòi hai bên, có dịch ở vùng khung chậu lan theo vách chậu hai bên và ngách gan, thận phải. Bác sĩ chẩn đoán chị Thúy bị viêm vùng chậu và quanh gan, còn gọi là hội chứng Fitz-Hugh-Curtis.

Xét nghiệm xác định bệnh nhân nhiễm vi khuẩn Chlamydia trachomatis gây bệnh Chlamydia lây truyền qua đường tình dục. Vi khuẩn thường tấn công vào cơ quan sinh sản gây dính, bít tắc tử cung, vòi trứng, buồng trứng; các thành phần xung quanh hệ sinh sản nữ bị dính vào nhau bởi các dải xơ mỏng. Nhiễm Chlamydia cũng dẫn đến viêm tử cung, niệu đạo.

Người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM điều trị. ThS.BS Ngô Thị Bình Lụa, Trung tâm Sản Phụ khoa, cho biết đây là biến chứng nguy hiểm của nhiễm khuẩn Chlamydia hoặc lậu. Vi khuẩn có thể từ cổ tử cung, âm đạo đi ngược lên tử cung, vòi trứng, lan sang ổ bụng rồi bao gan, gây viêm dính. Chúng cũng có thể lây lan qua đường máu hoặc hệ bạch huyết. Trường hợp chị Thúy chậm phát hiện nên vi khuẩn tấn công lên gan. Lúc này, cơ thể có phản ứng đau cấp tính ở vùng bụng trên bên phải kèm theo sốt, buồn nôn, nôn. Một số ít trường hợp ra dịch âm đạo do viêm vùng chậu.

Chị Thúy điều trị bằng thuốc kháng sinh, một tuần sau hết đau bụng, không sốt, sức khỏe ổn định và xuất viện.

Siêu âm giúp người bệnh được kiểm tra, phát hiện bất thường gan. Ảnh minh họa: Huyền Vũ

Hội chứng Fitz-Hugh-Curtis gây viêm quanh gan do vi khuẩn lây truyền tình dục được mô tả lần đầu vào năm 1920. Đặc trưng của bệnh là dải dính giữa gan, thành bụng, gây cơn đau vùng hạ sườn phải. Triệu chứng này rất dễ bị nhầm lẫn với bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu, viêm ruột thừa cấp, thuyên tắc phổi và viêm túi mật cấp tính hoặc mạn tính.

Để chẩn đoán chính xác, bác sĩ thường kết hợp khám, khai thác kỹ tiền sử quan hệ tình dục, xét nghiệm máu, siêu âm, chụp CT cho thấy tình trạng viêm vùng chậu kèm theo tăng độ tương phản của bao gan. Thực tế, nhiều bệnh nhân chỉ đến viện khi bệnh đã nặng, nguy cơ biến chứng cao.

Theo bác sĩ Lụa, nếu không được điều trị, bệnh có thể diễn tiến nhiễm trùng bụng, nguy cơ tổn thương vĩnh viễn cơ quan sinh sản như (vòi trứng, buồng trứng) gây vô sinh, diễn tiến nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng, nguy hiểm tính mạng. Một số trường hợp bị tắc ruột do viêm dính bao gan, phúc mạc, người bệnh cũng có nguy cơ nhiễm trùng huyết.

Để ngừa bệnh, bác sĩ Lụa khuyến cáo quan hệ tình dục an toàn bằng cách sử dụng bao cao su, hạn chế nhiều bạn tình. Nếu một người nhiễm, cần kiểm tra cả bạn tình, điều trị song song để tránh lây chéo và tái nhiễm. Khi xuất hiện các triệu chứng bất thường như đau bụng dưới, khí hư, tiểu buốt, sốt hoặc đau vùng hạ sườn phải, người bệnh cần đi bệnh viện khám ngay thay vì tự ý dùng thuốc.

*Tên nhân vật đã được thay đổi