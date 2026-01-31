Vết xước ở tai nhiễm trùng trên nền đái tháo đường

Hà NộiBà Ngọc, 52 tuổi, mắc bệnh đái tháo đường nhưng tự ngừng thuốc, sau ba ngày ngoáy tai bằng vật sắt gây xước, nửa mặt bên phải sưng phù.

ThS.BS Bạch Nguyễn Trà My, khoa Nội Tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết vùng mặt bên phải của bà Ngọc sưng nề rõ, da nóng đỏ, căng bóng, tình trạng viêm lan từ ống tai ngoài ra vành tai, má và mi mắt. Người bệnh sốt rét từng cơn, mệt nhiều, xét nghiệm ghi nhận nhiễm trùng nặng kèm đường huyết tăng cao; xuất hiện biến chứng thận. Bác sĩ chẩn đoán bà bị viêm mô tế bào vùng mặt trên nền đái tháo đường không kiểm soát.

Viêm mô bào là tình trạng nhiễm trùng cấp tính ở da và mô dưới da, thường do vi khuẩn xâm nhập qua những tổn thương rất nhỏ như trầy xước, nứt da hoặc vết xước khó nhận biết. Viêm mô bào vùng mặt nguy hiểm do khu vực này có nhiều hệ mạch máu thông với não. Điều trị không kịp thời, vi khuẩn có thể xâm nhập vào máu dẫn đến nhiễm khuẩn huyết, suy đa cơ quan.

Bác sĩ giải thích đường huyết cao làm suy giảm hệ miễn dịch và tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Vùng tai và da mặt vốn có nhiều vi khuẩn thường trú, trong đó tụ cầu vàng là tác nhân phổ biến gây viêm mô bào. Khi ngoáy tai bằng vật cứng hoặc không đảm bảo vệ sinh, da ống tai bị trầy xước tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập.

Bà Ngọc điều trị bằng kháng sinh đường tĩnh mạch, kiểm soát đường huyết, theo dõi chức năng thận. Sau 9 ngày điều trị, sức khỏe ổn định, bà xuất viện và duy trì điều trị đái tháo đường.

Bác sĩ Trà My khám cho bà Ngọc trước xuất viện. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Người bệnh đái tháo đường không nên chủ quan với các dấu hiệu nhiễm trùng ngoài da như sưng, nóng, đỏ, đau kèm sốt. Kiểm soát đường huyết chặt chẽ và tuân thủ điều trị lâu dài, không tự ý ngừng thuốc. Nên chú ý chăm sóc và bảo vệ da, hạn chế nặn mụn, cắt khóe móng tay vì dễ gây trầy xước da. Khi có vết xước dù nhỏ cũng cần được làm sạch và theo dõi sát, đi khám để phòng tránh biến chứng.

Thanh Ba