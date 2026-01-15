5 món ăn nhẹ ít tinh bột cho người tiểu đường

Carbohydrate là tên gọi chung của nhóm chất dinh dưỡng gồm đường, tinh bột và chất xơ. Trong đó, tinh bột là một dạng carbohydrate phức hợp, thường gọi là đường bột, được cơ thể phân giải thành glucose để cung cấp năng lượng cho não, cơ bắp và các hoạt động sống hằng ngày. Chất dinh dưỡng này có mặt trong nhiều loại thực phẩm quen thuộc.

Trứng luộc chín hầu như không chứa carbohydrate (dưới 1 g) và cung cấp khoảng 70 calo mỗi quả. Nhờ giàu protein, dễ chế biến và tiện mang theo, trứng có thể được sử dụng như món ăn nhẹ giúp tạo cảm giác no. Người bệnh tiểu đường có thể ăn 2-3 quả trứng mỗi tuần trong chế độ ăn cân đối để bổ sung protein và hạn chế cảm giác thèm ăn.