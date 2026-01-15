5 món ăn nhẹ ít tinh bột cho người tiểu đường

Carbohydrate là tên gọi chung của nhóm chất dinh dưỡng gồm đường, tinh bột và chất xơ. Trong đó, tinh bột là một dạng carbohydrate phức hợp, thường gọi là đường bột, được cơ thể phân giải thành glucose để cung cấp năng lượng cho não, cơ bắp và các hoạt động sống hằng ngày. Chất dinh dưỡng này có mặt trong nhiều loại thực phẩm quen thuộc.
Trứng luộc chín hầu như không chứa carbohydrate (dưới 1 g) và cung cấp khoảng 70 calo mỗi quả. Nhờ giàu protein, dễ chế biến và tiện mang theo, trứng có thể được sử dụng như món ăn nhẹ giúp tạo cảm giác no. Người bệnh tiểu đường có thể ăn 2-3 quả trứng mỗi tuần trong chế độ ăn cân đối để bổ sung protein và hạn chế cảm giác thèm ăn.
Việt quất hầu như không chứa tinh bột, carbohydrate trong loại quả này chủ yếu là đường tự nhiên như glucose và fructose. Nhờ hàm lượng carbohydrate thấp, giàu chất xơ và chỉ số đường huyết thấp, việt quất ít làm tăng đường huyết, phù hợp với người bệnh tiểu đường khi dùng với lượng vừa phải.
Ngoài việt quất, dâu tây hoặc một khẩu phần nhỏ dưa hấu cũng có thể được lựa chọn làm bữa ăn nhẹ trong chế độ ăn kiểm soát đường huyết.
Bông cải xanh hấp, luộc hoặc xào với dầu ô liu là thực phẩm ít carbohydrate, giàu chất xơ và có chỉ số đường huyết thấp. Một khẩu phần khoảng 240 g cung cấp lượng vitamin C đáng kể. Nhờ giàu chất chống oxy hóa, loại rau này có lợi cho sức khỏe tim mạch, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và giảm phản ứng viêm trong cơ thể.
Hạt dẻ cười rang có vị ngọt tự nhiên, giòn, chứa lượng carbohydrate ở mức vừa phải nhưng giàu chất xơ và protein. Nhờ chỉ số đường huyết thấp, loại hạt này có thể được đưa vào chế độ ăn của người bệnh tiểu đường với khẩu phần hợp lý, góp phần ổn định đường huyết và insulin. Khi chế biến, nên rang không muối, không đường để tránh làm tăng chỉ số đường huyết.
Gà áp chảo với rất ít dầu hoặc gà nướng bằng nồi chiên không dầu là món ăn ít chất béo, giàu protein, tạo cảm giác no lâu. Thịt gà gần như không chứa carbohydrate, phù hợp cho bữa ăn nhẹ trong chế độ ăn kiểm soát cân nặng hoặc đường huyết. Nên chọn phần thịt nạc, bỏ da để hạn chế chất béo không có lợi.
