TP HCMĐược nghỉ đông 3 tuần, vợ chồng chị Mai, 38 tuổi, về Việt Nam đón Tết kết hợp điều trị vô sinh sau 6 năm không có con.

Chồng chị Mai bị vô tinh, từng phẫu thuật tìm tinh trùng để thụ tinh trong ống nghiệm tại Mỹ. Chu kỳ này chị Mai bị quá kích buồng trứng, phải điều trị hồi sức tích cực (ICU), chọc dịch ổ bụng và chọc dịch màng phổi nhiều ngày. Vốn liếng tiết kiệm dồn cho IVF không thành, vợ chồng chị còn vay mượn thêm để điều trị biến chứng.

Cuối năm 2025, họ quyết định về nước ăn Tết nên liên hệ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8, đặt lịch khám. ThS.BS Trần Ngọc Vân Anh tư vấn online vợ chồng chị Mai nên xin nghỉ phép dài ngày hơn để chuyển phôi trữ đông, tránh nguy cơ quá kích buồng trứng. Do đó, họ quyết định ở lại Việt Nam ba tuần để điều trị vô sinh.

Bác sĩ Vân Anh siêu âm ghi nhận chị Mai bị lạc nội mạc tử cung, tạo thành môi trường viêm và làm giảm độ nhạy của niêm mạc. Sau đó, bác sĩ lên phác đồ kích thích buồng trứng nhẹ hơn, kết hợp thuốc trưởng thành noãn phù hợp để giảm tối đa nguy cơ quá kích buồng trứng cho chị.

Chồng chị được chẩn đoán vô tinh do xuất tinh ngược dòng. ThS.BS.CKII Dương Quang Huy, Trưởng đơn vị Nam học, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản lấy tinh trùng trực tiếp từ mào tinh (MESA), một thủ thuật đơn giản và ít tốn kém hơn vi phẫu micro-TESE. Bác sĩ thu đủ tinh trùng cho chu kỳ hiện tại, đồng thời dự phòng cho chu kỳ sau. Từ 18 noãn thụ tinh, các chuyên viên phôi học nuôi được 14 phôi ngày 3 và 9 phôi ngày 5, tất cả đều được trữ đông.

Trữ phôi giúp cơ thể chị Mai có thời gian hồi phục, đưa các chỉ số nội tiết về mức sinh lý bình thường trước khi đón phôi vào. "Đây là bước quan trọng để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân có tiền sử quá kích buồng trứng", bác sĩ Vân Anh nói.

Sau Tết, chị Mai sẽ về Mỹ, tiếp tục tiêm thuốc ức chế nội tiết để điều trị lạc nội mạc tử cung khoảng 2-3 tháng, rồi quay lại Việt Nam chuyển phôi.

"Chi phí thực hiện một ca thụ tinh trong ống nghiệm tại Mỹ khoảng 20.000-30.000 USD chưa kể thuốc và can thiệp phẫu thuật, trong khi tại Việt Nam chỉ khoảng 3.500-5.000 USD", chị Mai cho hay, thêm rằng số tiền chênh lệch này đủ để vợ chồng chị chi trả vé máy bay và sinh hoạt phí cho gia đình trong tháng Tết tại Việt Nam.

Chuyên viên phôi học thực hiện kỹ thuật thủy tinh hóa trong trữ đông phôi cho người bệnh. Ảnh: IVF Tâm Anh

Tại hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, trong tháng 12/2025 và tháng 1/2026, lượng kiều bào đăng ký khám tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản tăng gần 30% so với các tháng trước. Nhiều người được bác sĩ tư vấn online vài tháng trước khi đặt lịch về Việt Nam điều trị.

Bác sĩ Vân Anh cho biết phần lớn kiều bào thường dành ngày nghỉ phép trong năm về quê ăn Tết 3-4 tuần, thậm chí cả tháng. Đây là khoảng thời gian vừa đủ cho một quy trình kích trứng và chọc hút trứng (thường mất khoảng hai tuần). Nếu phôi tốt và cơ thể sẵn sàng, họ có thể chuyển phôi tươi rồi về nước ngay, sau 2-3 ngày. Nếu cần trữ phôi và chuyển phôi trữ, tổng thời gian khoảng 1,5 tháng, vừa vặn với kỳ nghỉ đông kéo dài đến Tết Nguyên đán. Tâm lý thoải mái khi có gia đình đồng hành cũng là một trong những lý do giúp tăng tỷ lệ IVF thành công.

Bác sĩ Vân Anh lưu ý người bệnh cần mang theo kết quả thăm khám, điều trị ở nước ngoài để bác sĩ tham khảo, tránh làm lại những xét nghiệm không cần thiết. Bên cạnh đó, cần có phương án dự phòng cho vé máy bay lượt về, phòng trường hợp quy trình kéo dài hơn dự kiến.

Đình Lâm

*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi