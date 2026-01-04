Vì sao phôi tốt nhưng thụ tinh ống nghiệm vẫn không đậu thai?

Vợ chồng tôi hiếm muộn 2 năm, thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) có 4 phôi ngày 5.

Phôi đẹp nhưng chuyển phôi 4 lần không đậu thai, nguyên nhân do đâu, nên điều trị tiếp thế nào? (Thanh Hương, TP HCM)

Trả lời:

Tỷ lệ thành công của phương pháp IVF phụ thuộc vào nhiều yếu tố gồm chất lượng phôi, chất lượng niêm mạc tử cung, bất thường tương tác giữa phôi và niêm mạc, độ tuổi, sức khỏe thể chất của người phụ nữ...

Phôi chất lượng tốt là trong quá trình nuôi cấy ghi nhận phát triển đúng tốc độ, tế bào phân chia đều và đồng nhất kích thước, ít hoặc không có mảnh vỡ bào tương, cấu trúc tế bào lá nuôi (nhau thai) và tế bào bên trong phôi (thai nhi) liên kết chặt chẽ. Phôi chất lượng tốt thường được xếp loại 1-2 và cho tiên lượng khả năng đậu thai cao hơn nhiều so với phôi loại 3-4 có chất lượng kém hơn.

Bạn có phôi ngày 5 chất lượng tốt là yếu tố quan trọng đầu tiên, song nếu niêm mạc tử cung không đạt chuẩn có thể khiến quá trình chuyển phôi thất bại. Niêm mạc tử cung là lớp tế bào mỏng phía bên trong lòng tử cung. Niêm mạc quá dày hoặc quá mỏng đều có thể ảnh hưởng đến quá trình thụ thai. Thông thường độ dày 8-14 mm được xem là lý tưởng cho việc đón nhận phôi thai làm tổ. Nếu niêm mạc tử cung tại thời điểm chuyển phôi có độ dày dưới 7 mm thì tỷ lệ thất bại cao hơn. Tử cung có các bất thường như polyp, viêm mạn tính... cũng tăng nguy cơ chuyển phôi thất bại.

Nếu các yếu tố chất lượng phôi và chất lượng niêm mạc đều tốt, tử cung không bất thường, bạn vẫn có nguy cơ không đậu thai do sự tương tác bất thường giữa phôi và niêm mạc tử cung. Thông thường, việc chuyển phôi cần thực hiện ở giai đoạn niêm mạc tử cung có khả năng tiếp nhận phôi, hay còn gọi là giai đoạn cửa sổ làm tổ. Mỗi phụ nữ có giai đoạn này khác nhau, nếu xác định cửa sổ làm tổ của niêm mạc tử cung không chính xác, chuyển phôi trước hoặc sau thời gian này đều có thể làm giảm tỷ lệ đậu thai.

Nếu bạn lớn tuổi, mắc bệnh lý nền, sức khỏe thể chất và tinh thần không tốt cũng có thể tăng nguy cơ chuyển phôi thất bại.

ThS.BS Trần Ngọc Hà Giang thực hiện kỹ thuật chọc hút noãn để điều trị thụ tinh ống nghiệm cho người bệnh. Ảnh minh họa

ThS.BS Trần Ngọc Hà Giang

Khoa Hỗ trợ sinh sản,

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8