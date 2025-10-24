Trữ đông phôi thụ tinh ống nghiệm lâu có giảm kết quả?

Vợ chồng tôi thụ tinh ống nghiệm cách đây 5 năm, còn 3 phôi trữ đông, nay muốn sinh thêm con. Chất lượng phôi trữ lâu có ảnh hưởng đến khả năng thụ thai không? (Lan Anh, 31 tuổi, Bình Dương)

Trả lời:

Phôi đông lạnh hay phôi trữ đông là trứng đã thụ tinh trong ống nghiệm với tinh trùng được đông lạnh và bảo quản ở nhiệt độ rất thấp (-196 độ C) trong nitơ lỏng. Đông lạnh phôi không ảnh hưởng đến kết quả chuyển phôi. So với chuyển phôi tươi, chuyển phôi trữ đông gần như không có sự khác biệt đáng kể nào về tỷ lệ làm tổ, thụ thai hay sinh con khỏe mạnh. Phôi đông lạnh cũng không làm tăng nguy cơ biến chứng ở trẻ sơ sinh, ngay cả khi lưu trữ nhiều năm.

Chuyên viên trữ đông phôi bằng kỹ thuật thủy tinh hóa. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Độ tuổi của người phụ nữ tại thời điểm tạo phôi và chất lượng phôi là những yếu tố quan trọng hơn so với thời gian lưu trữ. Cụ thể, phụ nữ dưới 35 tuổi, tỷ lệ sinh con thành công từ phôi đông lạnh là khoảng 75-95%. Với phụ nữ 35-40 tuổi, tỷ lệ thành công còn khoảng 60-75%, ở nhóm trên 40 tuổi là 50-60%. Lý do là vì phôi thai một khi đã hình thành thường có nhiều khả năng sống sót qua quá trình đông lạnh và rã đông hơn so với trứng chưa thụ tinh.

Trữ đông phôi không giới hạn thời gian nên là phương pháp bảo tồn khả năng sinh sản tối ưu cho phụ nữ suy buồng trứng sớm, dự trữ buồng trứng thấp, bệnh nhân ung thư cần hóa xạ trị hoặc các cặp vợ chồng trì hoãn sinh con. Phôi đông lạnh còn giúp tiết kiệm chi phí điều trị, hạn chế tối đa số lần thực hiện kích thích buồng trứng, bảo đảm sức khỏe cho người phụ nữ.

Vợ chồng bạn muốn sinh thêm con nên đi khám và tư vấn với bác sĩ để được chuyển phôi trữ đông. Trước khi chuyển phôi, bạn nên nghỉ ngơi đầy đủ, cân đối dinh dưỡng, sử dụng thuốc đúng chỉ định của bác sĩ, hạn chế vận động mạnh, giữ tâm lý thoải mái và theo dõi sát các dấu hiệu bất thường. Sau khi chuyển phôi nên tránh sử dụng chất kích thích, hạn chế tiếp xúc nhiệt độ cao và quan hệ tình dục cho đến khi có hướng dẫn cụ thể từ bác sĩ.

ThS. BS Đỗ Thị Thu Trang

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh