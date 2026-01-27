Vật dụng phòng ngủ cần vệ sinh để phòng bệnh hô hấp

Hút bụi đầu giường, thay nệm mới, lau công tắc đèn, dây đèn bằng chất khử mùi mỗi tuần giúp giảm bụi, phòng bệnh hô hấp.

Nệm

Nệm có thể trở thành môi trường thuận lợi cho bọ ve, bụi phát triển do độ ẩm và các tế bào da chết mà cơ thể thải ra trong khi ngủ. Đây là tác nhân có thể khởi phát hoặc làm nặng thêm các bệnh lý hô hấp, đặc biệt ở người mắc hen suyễn.

Gia đình nên vệ sinh nệm định kỳ và vén chăn mỗi sáng để hơi ẩm bay hơi, từ đó hạn chế sự phát triển của các dị nguyên. Nệm cũng nên được thay mới sau khoảng 7-10 năm sử dụng, tùy tình trạng và chất lượng. Ưu tiên lựa chọn nệm làm từ vật liệu an toàn, ít gây kích ứng như cao su thiên nhiên hoặc mút hoạt tính. Sử dụng tấm bảo vệ nệm chống thấm nước, kết hợp hút bụi nệm thường xuyên, có thể giảm mồ hôi và mạt bụi.

Công tắc đèn, dây đèn

Công tắc đèn và dây đèn là những bề mặt được chạm vào nhiều lần mỗi ngày nhưng thường ít được vệ sinh. Nhiều gia đình chỉ làm sạch các khu vực này vào dịp cuối năm. Việc tiếp xúc thường xuyên với tay khiến công tắc đèn dễ tích tụ vi khuẩn, bụi bẩn và dầu mỡ.

Để duy trì không gian ngủ sạch sẽ, gia đình nên lau chùi công tắc đèn, dây điện và bộ điều khiển quạt bằng dung dịch khử trùng nhẹ mỗi tuần một lần. Thói quen này góp phần hạn chế sự lây lan của vi khuẩn và giữ cho không khí phòng ngủ trong lành hơn.

Đầu giường nếu không được vệ sinh thường xuyên sẽ chứa nhiều bụi bẩn. Ảnh tạo bởi AI

Đầu giường

Đầu giường, đặc biệt là loại bọc vải, dễ trở thành nơi tích tụ bụi bẩn, dầu mỡ và nấm mốc. Khi tựa lưng, các hạt bụi từ da và tóc có thể bám lại, tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Tình trạng này có thể làm trầm trọng các triệu chứng dị ứng, gây khó thở và thậm chí trở thành nơi trú ẩn của rệp giường.

Để giữ đầu giường luôn sạch, nên hút bụi định kỳ bằng đầu hút chuyên dụng cho đồ nội thất. Với đầu giường bằng gỗ hoặc kim loại, có thể lau chùi bằng dung dịch khử trùng nhẹ. Tránh tựa đầu giường khi tóc còn ướt nhằm hạn chế độ ẩm, đồng thời giữ phòng ngủ thông thoáng để giảm nguy cơ phát sinh vi sinh vật.

Chăn, khăn trải giường

Chăn và ga trải giường không được giặt thường xuyên có thể tích tụ bụi bẩn, dị nguyên và vi khuẩn, gây hắt hơi, ngứa và làm giấc ngủ kém chất lượng. Mạt bụi là tác nhân liên quan đến dị ứng, hen suyễn, kích ứng da và các vấn đề hô hấp, ảnh hưởng đến chức năng phổi.

Gia đình nên giặt chăn, ga trải giường ít nhất mỗi tuần một lần. Ưu tiên sử dụng chất tẩy rửa dịu nhẹ để loại bỏ mạt bụi và vi khuẩn. Với các loại chăn, ga mỏng hoặc chất liệu đặc biệt, cần vệ sinh theo hướng dẫn trên nhãn để tránh làm hỏng. Giữ chăn ga sạch sẽ góp phần tạo không gian ngủ dễ chịu và an toàn cho sức khỏe.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)