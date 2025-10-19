Vặn người 'răng rắc' có nguy hiểm không?

Tôi thường vặn người khi ngồi lâu cho đỡ mỏi nhưng gần đây cột sống phát ra tiếng kêu răng rắc ngày càng lớn, có nguy hiểm không? (Nguyễn Huy, Đồng Tháp)

Trả lời:

Ngồi lâu, nhất là ở tư thế mà các đốt sống bị dồn ép lại (cong, khom lưng...), khi đứng lên vặn người, lưng phát ra tiếng răng rắc do các bọt khí nhỏ trong dịch khớp được giải phóng hoặc do phá vỡ các bám dính trong khớp. Nhiều người khi làm động tác này thường cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn, cột sống bớt tê mỏi, giảm cứng khớp do ngồi lâu, giúp khớp xương vận động trơn tru hơn, thư giãn dây thần kinh cảm giác và gân cơ.

Vặn người có thể giúp giảm mỏi xương khớp nhưng không có lợi nếu thực hiện liên tục. Khớp xương là nơi các xương tiếp xúc với nhau và được bao phủ bởi sụn khớp, giúp giảm ma sát trong quá trình vận động khớp. Ngoài ra, còn có hệ thống dây chằng duy trì sự ổn định cho các khớp, ngăn ngừa những chuyển động bất thường; hệ thống gân cơ giúp truyền lực co cơ từ cơ tới xương hỗ trợ khớp chuyển động. Sụn khớp sẽ hao mòn dần theo thời gian, trong khi đó vặn người đột ngột có thể làm tăng sự ma sát, khiến quá trình này diễn ra nhanh hơn. Vặn xoắn mạnh còn rất dễ gây ra các chấn thương như rách dây chằng và gân cơ.

Bác sĩ Thi kiểm tra tình trạng cột sống người bệnh. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Nếu đau mỏi lưng kéo dài hoặc âm thanh phát ra khi vặn người ngày càng lớn, bạn nên đi khám. Đó có thể là dấu hiệu cảnh báo một số vấn đề liên quan đến thoái hóa khớp, mòn sụn khớp làm các xương ma sát trực tiếp vào nhau, cấu trúc khớp không ổn định, các chấn thương, tổn thương mô mềm, đứt, giãn gân hoặc dây chằng... Khám và phát hiện bệnh sớm giúp cho quá trình điều trị dễ dàng hơn, vừa giảm nhức mỏi lưng vừa ngăn ngừa nguy cơ xảy ra biến chứng, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

BS.CKI Nguyễn Hoàng Thi

Đơn vị Phẫu thuật Cột sống

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7