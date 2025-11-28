Uống và kiêng gì khi gan nhiễm mỡ?

Nước ép trái cây bổ sung nước cho cơ thể nhưng thường chứa nhiều đường. Ngay cả đường tự nhiên cũng không có lợi cho gan nếu tiêu thụ nhiều, dễ làm tăng lượng đường trong máu. Thay vì uống nước ép, người bệnh nên kết hợp trái cây với một số loại hạt để làm sinh tố, giúp tăng cường chất xơ và các chất dinh dưỡng khác.