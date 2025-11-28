Uống và kiêng gì khi gan nhiễm mỡ?

Nước ngọt được làm ngọt bằng siro, đường mía, chất tạo hương vị nên hàm lượng fructose cao. Gan chuyển hóa đường nhanh, do đó, uống nước ngọt dẫn đến tích tụ mỡ nhiều hơn, kháng insulin, gan nhiễm mỡ tiến triển. Chất tăng cường hương vị và chất tạo màu làm rối loạn vi khuẩn trong đường ruột, gây viêm, khiến gan hoạt động kém hiệu quả.
Đồ uống có cồn như rượu bia là một trong những nguyên nhân gây gan nhiễm mỡ. Chúng làm tăng áp lực cho gan, hạn chế trao đổi chất, đẩy nhanh quá trình tổn thương gan, khiến bệnh tiến triển đến giai đoạn nặng.
Nước ép trái cây bổ sung nước cho cơ thể nhưng thường chứa nhiều đường. Ngay cả đường tự nhiên cũng không có lợi cho gan nếu tiêu thụ nhiều, dễ làm tăng lượng đường trong máu. Thay vì uống nước ép, người bệnh nên kết hợp trái cây với một số loại hạt để làm sinh tố, giúp tăng cường chất xơ và các chất dinh dưỡng khác.
Cà phê có thể làm giảm nguy cơ hình thành sẹo gan cho người bệnh gan nhiễm mỡ. Cà phê chứa caffein, chất chống oxy hóa mạnh, góp phần bảo vệ tế bào gan, ngăn tích tụ mỡ. Nên uống cà phê nguyên chất, tránh thêm sữa hoặc đường, chất tạo ngọt. Người lớn có thể uống 2-3 cốc một ngày nhưng không dùng sau 16h vì có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ.
Nước lọc có lợi cho gan vì giúp điều hòa các hoạt động trao đổi chất. Uống đủ nước hỗ trợ chức năng của thận, giảm gánh nặng lọc độc tố cho gan. Người trưởng thành nên uống đủ hai lít nước mỗi ngày.
Trà xanh giàu chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng thực vật có tác dụng chống viêm, giảm gan nhiễm mỡ. Cà phê còn chứa caffeine, có thể làm chậm tiến triển của gan nhiễm mỡ không do rượu.
Anh Chi (Theo WebMD)
Ảnh: Anh Chi, Bùi Thủy