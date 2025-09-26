Uống thuốc bổ não có hết rối loạn tiền đình?

Tôi bị rối loạn tiền đình ngoại biên. Uống thuốc bổ não có khỏi bệnh này được không? (Việt Đình, 60 tuổi)

Trả lời:

Rối loạn tiền đình gồm rối loạn tiền đình ngoại biên và rối loạn tiền đình trung ương, trong đó rối loạn tiền đình ngoại biên chiếm 90%.

Rối loạn tiền đình ngoại biên gồm chóng mặt tư thế kịch phát lành tính, bệnh Meniere, viêm dây thần kinh tiền đình, rối loạn tiền đình theo cơn, hội chứng cửa sổ di động thứ ba (hội chứng TMWS).

Triệu chứng thường gặp gồm hoa mắt, chóng mặt và mất thăng bằng, gây suy giảm khả năng kiểm soát tư thế và té ngã. Bệnh kéo dài dễ ảnh hưởng đến tinh thần, tăng nguy cơ trầm cảm, lo lắng, hoảng loạn, khiếm khuyết về nhận thức, nhất là ở người cao tuổi.

Điều trị rối loạn tiền đình ngoại biên dựa trên nguyên nhân và tình trạng bệnh. Mục tiêu là kiểm soát các triệu chứng, giảm khiếm khuyết chức năng, cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.

Hiện, chưa có loại thuốc chính thức nào được phê duyệt để điều trị rối loạn tiền đình. Trong một số trường hợp, bác sĩ có thể kê thuốc bổ não cho các bệnh nhân rối loạn tiền đình trung ương để hỗ trợ tăng lưu thông máu não, giúp giảm các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, mất cân bằng. Tuy nhiên, thuốc bổ não không thể thay thế cho điều trị y khoa chuyên biệt. Người bệnh nên uống thuốc tăng tuần hoàn não theo tư vấn của bác sĩ. Không tự mua thuốc uống vì có thể gặp một số tác dụng phụ như đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, đánh trống ngực, ngất... có thể làm trầm trọng triệu chứng tiền đình.

Nếu bác được chẩn đoán rối loạn tiền đình ngoại biên, uống thuốc bổ não không hỗ trợ cải thiện các triệu chứng. Thay vào đó, cần điều trị kết hợp tập phục hồi chức năng tiền đình chuyên biệt. Nếu rối loạn tiền đình do tổn thương các tổ chức tai trong, bác sĩ có thể chỉ định phẫu thuật.

Hiện, hệ thống đo chức năng tiền đình ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán chính xác nguyên nhân. Khi chẩn đoán đúng, bác sĩ sẽ điều trị phù hợp, tăng hiệu quả, tiết kiệm thời gian chi phí cho người bệnh. Hệ thống này còn hỗ trợ người bệnh tập phục hồi, cải thiện bệnh.

Người bệnh được đo chức năng tiền đình bằng hệ thống Interacoustics công nghệ ảnh động nhãn đồ (VNG) ứng dụng AI. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Khi có các triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, choáng váng kéo dài, không cải thiện, người bệnh nên đi khám để kiểm tra, xác định đúng nguyên nhân, điều trị phù hợp, tránh biến chứng.

ThS.BS.CKII Trần Thị Thúy Hằng

Trưởng khoa Tai Mũi Họng

Trung tâm Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM