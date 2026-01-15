Uống nước chanh giảm đầy hơi như thế nào

Uống nước chanh hỗ trợ tiêu hóa và giúp giảm cảm giác đầy hơi nhẹ ở một số người, song không phù hợp với người bệnh dạ dày mạn tính.

Đầy hơi là tình trạng khí tích tụ trong dạ dày và ruột, gây căng tức bụng, khó chịu, đôi khi kèm ợ nóng. Nguyên nhân có thể do dị ứng thực phẩm, thói quen ăn uống chưa phù hợp hoặc là biểu hiện của một số bệnh lý tiêu hóa.

Nước chanh có thể giảm đầy hơi bằng cách bổ sung nước cho cơ thể, góp phần đào thải natri dư thừa, hỗ trợ tiêu hóa và hạn chế mất nước. Nước cũng giúp nhu động ruột hoạt động ổn định, tạo điều kiện để chất thải được đào thải hiệu quả hơn.

Nước chanh tốt cho sức khỏe. Ảnh được tạo bởi AI

Các hợp chất trong cam quýt như hesperidin có đặc tính chống oxy hóa, góp phần làm dịu phản ứng viêm và cảm giác khó chịu ở đường tiêu hóa. Axit citric trong chanh kích thích tiết dịch vị, từ đó cải thiện quá trình phân giải thức ăn. Uống nước chanh còn bổ sung nước cho cơ thể, thúc đẩy nhu động ruột hoạt động nhịp nhàng, tạo điều kiện để thức ăn di chuyển thuận lợi hơn và hạn chế cảm giác căng tức bụng.

Bạn có thể vắt nửa quả chanh vào một cốc nước ở nhiệt độ phòng hoặc hơi ấm, thêm mật ong tùy khẩu vị. Thời điểm phù hợp là sau bữa ăn 20-30 phút hoặc uống trước bữa ăn, giúp hệ tiêu hóa sẵn sàng hoạt động và hạn chế tình trạng đầy hơi sau ăn.

Bên cạnh tác động lên tiêu hóa, nước chanh còn có lợi cho làn da nhờ hàm lượng vitamin C dồi dào, tham gia vào quá trình tổng hợp collagen. Vitamin C kết hợp với lượng nước bổ sung cho cơ thể giúp giảm khô da, làm chậm sự xuất hiện của nếp nhăn, đồng thời tăng cường khả năng miễn dịch. Uống nước chanh trước bữa ăn cũng có thể tạo cảm giác no nhẹ, từ đó hỗ trợ kiểm soát khẩu phần và cân nặng khi kết hợp với chế độ ăn, vận động hợp lý.

Để hạn chế đầy hơi, nên ăn chậm, nhai kỹ, tránh ăn quá nhanh khiến nuốt nhiều không khí. Hạn chế đồ uống có ga vì khí carbon dioxide làm tăng lượng hơi trong dạ dày. Giảm ăn mặn, ưu tiên thực phẩm tươi, ít chế biến và chế độ ăn giàu chất xơ để duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh. Vận động nhẹ sau bữa ăn, như đi bộ 10-15 phút, thúc đẩy quá trình đào thải khí. Bổ sung men vi sinh và uống đủ nước cũng góp phần hạn chế táo bón và tình trạng giữ nước.

Nếu đầy hơi kéo dài hoặc không cải thiện, người bệnh nên đi khám để được đánh giá nguyên nhân và điều trị kịp thời.

Anh Chi (Theo Very Well Health)