Uống nhiều rượu bia có gây ho mạn tính?

Tôi thường xuyên uống bia rượu tiếp khách. Khoảng một tháng nay, tôi ho nhiều, uống thuốc nhưng không đỡ. Nguyên nhân có phải do dùng đồ uống có cồn không? (Minh Khang, Hà Nội)

Trả lời:

Ho là phản xạ tự nhiên của cơ thể giúp loại bỏ chất gây kích ứng ra khỏi đường hô hấp. Ho mạn tính thường kéo dài hơn 8 tuần. Nhiều nguyên nhân gây ho mạn tính bao gồm viêm phế quản mạn tính, nhiễm trùng dai dẳng (viêm phổi), sử dụng thuốc ức chế men chuyển, bệnh ác tính, bệnh phổi kẽ, viêm xoang mạn tính, viêm họng mạn tính... Tình trạng chảy nước mũi sau một thời gian dài gây kích ứng đường hô hấp trên cũng là nguyên nhân.

Thường xuyên uống rượu bia là một trong số các nguyên nhân phổ biến gây trào ngược dạ dày, dễ nhầm lẫn với bệnh lý khác, thường bị bỏ qua. Cồn, sản phẩm lên men như bia làm giảm trương lực cơ vòng thực quản dưới (vùng cơ giống như van có nhiệm vụ ngăn dịch axit từ dạ dày trào ngược) tạo điều kiện cho axit trào ngược, gây ợ nóng, ợ chua.

Khác với ho do các bệnh lý đường hô hấp thông thường, ho do trào ngược dạ dày thực quản có những đặc điểm lâm sàng khá điển hình. Người bệnh thường ho kéo dài, trên 4 tuần, ho dai dẳng và tái diễn nhiều lần trong ngày.

Bên cạnh triệu chứng ho, người bệnh cảm thấy nóng rát vùng sau xương ức, như có luồng hơi nóng lan từ thượng vị (trên rốn) lên ngực. Triệu chứng này thường xuất hiện rõ rệt hơn theo thời gian, đặc biệt sau ăn no hoặc sau khi uống rượu bia. Trào ngược kéo dài còn gây khàn giọng, khàn tiếng rõ vào buổi sáng, kèm hôi miệng. Nếu acid tiếp xúc lâu dài với khoang miệng, men răng có thể bị bào mòn.

Dấu hiệu quan trọng giúp phân biệt ho do trào ngược với các nguyên nhân hô hấp khác là ho thường đi kèm triệu chứng tiêu hóa đặc trưng, bao gồm ợ hơi, ợ nóng xảy ra thường xuyên. Người bệnh mệt mỏi, chán ăn, đau vùng thượng vị, đôi khi kèm theo buồn nôn hoặc nôn.

Bạn không nên tự sử dụng thuốc ho mà nên đến khám chuyên khoa hô hấp để các bác sĩ khám, xác định nguyên nhân ho, từ đó điều trị phù hợp. Trong dịp lễ Tết, người có tiền sử ho mạn tính hoặc trào ngược cần hạn chế bia rượu, tránh ăn quá no, không nằm ngay sau ăn.

Bác sĩ Phùng Thị Thơm

Khoa Hô hấp

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội