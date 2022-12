Uống cà phê mỗi ngày giúp ngăn ngừa bệnh gan

Uống 2-3 tách cà phê mỗi ngày giúp bảo vệ gan, ngăn bệnh viêm gan C tiến triển, giảm nguy cơ mắc bệnh gan và ung thư gan.

Gan có rất nhiều chức năng quan trọng như giúp tiêu hóa thức ăn và dự trữ năng lượng, chuyển hóa và loại bỏ các chất độc hại ra khỏi máu. Các vấn đề về gan có thể xảy ra vì nhiều lý do, ví dụ lạm dụng rượu mạn tính và do virus viêm gan. Khi gan bị tổn thương, nó bắt đầu tích tụ mô sẹo, gây ra tình trạng gọi là xơ hóa. Trong giai đoạn đầu của quá trình xơ hóa, chức năng gan có thể không bị ảnh hưởng và có thể đảo ngược thiệt hại cho gan. Khi xơ hóa tiến triển, gan hạn chế lưu lượng máu bình thường đến cơ quan và dẫn đến chết mô. Khi ngày càng nhiều mô lành bị thay thế bằng mô sẹo, có thể dẫn đến xơ gan và ung thư.

Theo nghiên cứu của Đại học Missouri (Mỹ), uống một lượng cà phê vừa phải mỗi ngày có thể giúp bảo vệ gan. Tiêu thụ cà phê có tác dụng cải thiện tất cả các dạng bệnh gan như viêm gan, xơ hóa, xơ gan, bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu và ung thư gan. Cụ thể, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, người uống một lượng cà phê vừa phải ít nhất hai cốc mỗi ngày có quá trình xơ hóa nhẹ hơn và giảm nguy cơ mắc bệnh xơ gan so với người uống ít cà phê hoặc hoàn toàn không uống cà phê.

Nghiên cứu khác của Đại học Nam California (Mỹ) cho thấy, người uống 2-3 cốc cà phê mỗi ngày có nguy cơ tử vong vì bệnh gan thấp hơn 46% và người uống 4 cốc trở lên mỗi ngày giảm 71% nguy cơ mắc bệnh gan so với người không uống. Các nhà nghiên cứu còn chỉ ra, tiêu thụ cà phê vừa phải có thể làm giảm nguy cơ phát triển ung thư gan. Theo đó, 20.000 người tham gia nghiên cứu này, kết quả cho thấy những người uống 2-3 tách cà phê mỗi ngày giảm 38% nguy cơ ung thư gan. Tác dụng của cà phê trong việc giảm nguy cơ ung thư gan đúng với bất kể tuổi tác, dân tộc hoặc các yếu tố rủi ro khác. Khi lượng cà phê uống tăng lên thì nguy cơ ung thư gan sẽ giảm xuống.

Cà phê tốt nhất có lợi cho gan là cà phê đen nguyên chất. Ảnh: Freepik

Hiệp hội Nghiên cứu bệnh gan Mỹ phát hiện ra rằng, ở người bị viêm gan C, nguy cơ tiến triển bệnh gan giảm khi tiêu thụ cà phê tăng lên. Cụ thể, bệnh nhân viêm gan C uống 3 tách cà phê trở lên mỗi ngày có nguy cơ bệnh gan tiến triển bằng một nửa so với người không uống cà phê.

Theo Đại học Southampton (Anh), caffeine và các hợp chất tự nhiên trong cà phê là cafetol và kahweol có thể bảo vệ chống lại chất độc, có lợi đối với nguy cơ ung thư gan. Cà phê không chứa caffeine có tác dụng bảo vệ gan tương tự nhưng tác động kém hơn loại có caffeine. Cà phê tốt nhất có lợi cho gan là dạng pha nhỏ giọt (cà phê đen pha phin nguyên chất).

Nếu dùng cà phê như một phương pháp để bảo vệ gan, mọi người không nên thêm kem, đường hay các loại kẹo khác vào cà phê vì sẽ làm tăng lượng calo hàng ngày. Điều này có có thể dẫn đến tăng cân, béo phì, càng làm tiến triển bệnh hoặc tăng nguy cơ mắc bệnh gan.

Bằng chứng về tác dụng có lợi của cà phê đối với gan là khá mạnh mẽ. Tuy nhiên, bạn không nên lạm dụng cà phê để bảo vệ gan khỏi tổn thương hoặc trong điều trị bệnh gan. Bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng cà phê hay bất kỳ phương pháp nào để biết lượng dùng và thời gian phù hợp với tình trạng gan và sức khỏe. Để phòng ngừa bệnh gan, mọi người cần kết hợp hạn chế hoặc bỏ uống rượu và hút thuốc, ăn uống lành mạnh và thường xuyên tham gia các hoạt động thể chất.

Mai Cat

(Theo Very Well Health)