Ung thư vú ở tuổi đôi mươi

TP HCMThư bị ung thư vú ở tuổi 22, được bác sĩ phẫu thuật và tái tạo ngực trong một cuộc mổ, sau đó xạ trị phòng tái phát.

Ban đầu Thư sờ thấy có khối u cộm ở ngực, nghĩ do thay đổi sinh lý theo chu kỳ kinh nguyệt. Tháng 6/2025, Thư đi khám được bác sĩ chẩn đoán ngực trái BIRADS 3 - nhóm tổn thương có khả năng lành tính, chỉ định theo dõi. Gần đây, khối u tăng kích thước nhanh, kết quả sinh thiết là ung thư biểu mô tuyến thể nhầy vú trái.

"Tôi chuẩn bị nhiều kế hoạch sau khi tốt nghiệp đại học nhưng chẩn đoán ung thư vú khi ấy buộc mọi dự định phải tạm hoãn", Thư nói. Cân nhắc các phương án điều trị, cô quyết định từ Đà Nẵng vào TP HCM phẫu thuật kết hợp tái tạo ngực và xạ trị.

"Thư là bệnh nhân ung thư vú trẻ tuổi nhất mà bệnh viện Tâm Anh tiếp nhận", ThS.BS Nguyễn Đỗ Thùy Giang, Trưởng khoa Ngoại Ung bướu, Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, nói. Trong khi bệnh ung thư vú thường gặp sau tuổi 40.

Bác sĩ Giang và êkíp phẫu thuật bóc khối u và tái tạo ngực cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh

Giữa tháng 10/2025, Thư được phẫu thuật loại bỏ khối u ác tính, kích thước 5 cm. Trong quá trình mổ, bác sĩ Giang và êkíp sinh thiết lạnh hạch gác cửa nách trái để kiểm tra mức độ di căn. Kết quả cho thấy ba hạch gác cửa nách trái không có u ác, êkíp tái tạo ngực ngay trong ca phẫu thuật cắt bỏ ung thư vú. Tiếp đến, bác sĩ lấy một vạt da, mỡ và cơ lưng rộng đưa lên vùng ngực để tạo hình dáng bầu ngực mới, giảm tổn thương tâm lý cho người bệnh trẻ tuổi.

Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ cho thấy hạch âm tính, mô bệnh học thuộc nhóm có tiên lượng tương đối thuận lợi. Giai đoạn bệnh được xác định là T2. BS.CKII Bùi Lê Phước Thu Thảo, Phó khoa Xạ trị, Trung tâm Ung bướu, cho biết bệnh nhân không cần hóa trị nhưng vẫn xạ trị bổ trợ do diện cắt phẫu thuật khá sát, dưới 2 mm, tiềm ẩn nguy cơ tái phát tại chỗ.

Bác sĩ lựa chọn kỹ thuật xạ trị theo nhịp thở sâu có kiểm soát (DIBH) cho Thư. Trong mỗi buổi xạ, người bệnh được hướng dẫn hít sâu và nín thở khoảng 20 giây, khi ấy lồng ngực nâng lên, tim bị ép nhẹ lại và đẩy ra phía sau. Kỹ thuật này giúp đưa đáng kể thể tích tim ra khỏi trường chiếu xạ, giảm liều tia chiếu vào cơ quan này, từ đó hạn chế biến chứng tim mạch cũng như nguy cơ về sau.

Bác sĩ Thảo (thứ hai từ trái qua) theo dõi phác đồ xạ trị cho Thư. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau 5 tuần phẫu thuật, Thư bắt đầu xạ trị với tổng cộng 16 buổi xạ kéo dài trong vòng ba tuần. Quá trình điều trị diễn ra thuận lợi, bệnh nhân hầu như không gặp tác dụng phụ đáng kể, da vùng xạ trị ổn định, thể trạng tốt, tinh thần tích cực. Nhờ đó, Thư vừa điều trị, vừa hoàn thiện luận văn tốt nghiệp. Cuối tháng 12, cô gái kết thúc xạ trị để quay về Đà Nẵng chuẩn bị thi tốt nghiệp.

Bác sĩ Thảo cho biết Thư cần điều trị nội tiết kéo dài ít nhất 5 năm. Phác đồ chỉ xạ vào vùng ngực, không chiếu vào cơ quan sinh sản, buồng trứng vẫn có khả năng hồi phục, Thư có thể kết hôn và sinh con trong tương lai nếu được theo dõi sát.

Một số bệnh nhân trẻ có thể mang đột biến gene liên quan ung thư vú dù không có tiền sử gia đình rõ ràng khiến bệnh xuất hiện sớm hơn và thường được phát hiện khi đã có khối u rõ. Bác sĩ Giang khuyến cáo phụ nữ, kể cả người trẻ ở tuổi đôi mươi, cần chú ý đến những thay đổi bất thường của cơ thể, đi khám khi có dấu hiệu nghi ngờ để bác sĩ kiểm tra, chẩn đoán và điều trị kịp thời. Nếu phát hiện sớm, điều trị đúng tỷ lệ sống 5 năm và chất lượng sống cao hơn.

Tuệ Diễm - Nguyễn Mi

*Tên người bệnh đã được thay đổi