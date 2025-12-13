Có cần nhịn ăn khi xạ trị?

Tôi được khuyên nhịn ăn, uống thêm nước lá hoa đu đủ đực, cỏ mực, khi xạ trị sẽ giúp tiêu diệt tế bào ung thư mạnh và nhanh hơn. Cách này đúng không? (Thanh Minh, 44 tuổi, Tây Ninh)

Trả lời:

Hiện không có cơ sở khoa học cho thấy nhịn ăn khi xạ trị giúp tiêu diệt tế bào ung thư mạnh hơn. Thực tế, nhịn ăn trong quá trình xạ trị dễ dẫn tới sụt cân, suy dinh dưỡng và giảm miễn dịch, khiến người bệnh mệt mỏi, khó duy trì liệu trình, ảnh hưởng khả năng đáp ứng điều trị.

Bác sĩ Lộc tư vấn cho một bệnh nhân. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Chưa có nghiên cứu khoa học nào khẳng định uống nước lá hoa đu đủ đực, cỏ mực hay các loại thảo dược dân gian khác giúp làm nhỏ khối u hay tăng hiệu quả xạ trị. Các loại lá này chứa hoạt chất chống oxy hóa mang lại một số lợi ích cho sức khỏe nhưng không giúp điều trị ung thư. Tự ý sử dụng các loại lá cây này tiềm ẩn nguy cơ gây tổn thương gan, rối loạn đông máu thậm chí tương tác với thuốc điều trị, làm giảm tác dụng hoặc tăng độc tính.

Bạn nên tuân thủ phác đồ điều trị ung thư chính thống của bác sĩ, duy trì chế độ ăn đầy đủ và giàu đạm để tăng cường thể trạng trong quá trình xạ trị. Nếu có ý định dùng thêm bất kỳ loại thảo dược hay sản phẩm bổ sung nào, người bệnh cần trao đổi với bác sĩ điều trị để tránh rủi ro không đáng có.

BS.CKI Nguyễn Huy Lộc

Khoa Xạ trị, Trung tâm Ung bướu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM