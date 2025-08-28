Tái tạo ngực ngay khi mổ cắt u ung thư vú

TP HCMChị Tuyết, 38 tuổi, ung thư vú, được bác sĩ cắt tuyến vú đồng thời tái tạo hai bên ngực bằng vạt da cơ thẳng bụng.

Khối u ở ngực phải chị Tuyết kích thước khoảng 1 cm, sượng cứng, ThS.BS.CKI Huỳnh Bá Tấn, khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, nghi ngờ ung thư. Kết quả chụp nhũ ảnh và siêu âm tuyến vú đánh giá u ở mức BIRADS 4B, sinh thiết bằng kim lõi xác định ung thư vú giai đoạn một. Người bệnh được phẫu thuật cắt tuyến vú ung thư, đoạn nhũ bên còn lại để phòng ngừa và tái tạo cùng lúc hai ngực bằng vạt da cơ thẳng bụng (vạt TRAM).

"Đây là trường hợp đầu tiên tái tạo vạt da cơ thẳng bụng cùng lúc cho cả hai ngực", bác sĩ Tấn nói, giải thích thêm trước đây chỉ thực hiện ở một bên ngực. Hiện, kỹ thuật tái tạo phát triển, có dụng cụ hỗ trợ thành bụng, nhờ đó người bệnh tái tạo cả hai ngực bằng vạt này an toàn, thẩm mỹ, không cần phải thêm cuộc mổ tái tạo về sau.

Vùng bụng của chị Tuyết có lớp mỡ tương đối dày, cơ thành bụng nhão sau hai lần sinh con. Dùng vạt da cơ thẳng bụng để tái tạo ngực giúp tuyến vú mới mềm mại và thu gọn vòng hai. Êkíp rạch da theo đường chân ngực để giấu sẹo hai bên, bóc tách hai tuyến vú. Bác sĩ Tấn cắt hạch gác cửa và mô dưới da nhũ hoa để sinh thiết, cho kết quả không có tế bào ung thư. Êkíp giữ hai nhũ hoa cho quá trình tái tạo. Tiếp tục bác sĩ bóc tách vạt da cơ thẳng bụng, tạo hai đường hầm từ vùng bụng đến cả hai ngực, sau đó luồn hai vạt TRAM lên tạo thành hai ngực mới.

Vùng bụng người bệnh có khuyết hổng dài 20 cm, rộng 10 cm, hình elip. Bác sĩ đặt khâu xếp nếp cân cơ thẳng bụng để thu nhỏ vòng hai, đồng thời đặt hai miếng mesh polypropylene thay thế cho phần cơ thẳng bụng bị lấy đi để giữ thành bụng được cứng chắc.

Bác sĩ Tấn và ê kíp phẫu thuật cho chị Tuyết. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hậu phẫu, chị Tuyết được triệt căn ung thư vú, vùng bụng thon gọn, vòng một đầy đặn. Kết quả giải phẫu bệnh ghi nhận chị Tuyết bị ung thư vú giai đoạn một, chưa di căn hạch nách và mô xung quanh, nên không cần xạ trị, hóa trị. Tuy nhiên, chị bị ung thư vú thể nội tiết nên cần uống thuốc nội tiết trong vòng 5-10 năm để ngừa ung thư tái phát, di căn.

Một tháng sau mổ, người bệnh nên đi khom lưng thay vì đi thẳng người để không làm căng vết thương và vùng cơ bụng. Tránh chơi các môn thể thao đối kháng, thay vào đó nên đi bộ, đạp xe nhẹ nhàng...

Theo bác sĩ Tấn, bệnh ung thư vú có tỷ lệ chữa khỏi cao. Ở giai đoạn 0, người bệnh điều trị kịp thời có cơ hội khỏi bệnh đến 100%. Người mắc ung thư vú giai đoạn sớm 1-2 có tỷ lệ sống sau 5 năm lên đến 99 %.

Nguyễn Trăm

*Tên người bệnh đã được thay đổi