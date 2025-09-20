Ung thư trực tràng có mổ bằng robot được không?

Bà tôi 72 tuổi bị táo bón kéo dài, nội soi đại tràng phát hiện ung thư trực tràng. Tình trạng của bà tôi có được phẫu thuật bằng robot không? (Thanh Nga, Đồng Nai)

Trả lời:

Trước đây, bệnh nhân ung thư trực tràng thường phải mổ hở, bác sĩ rạch một đường dài trên bụng, tiếp cận và cắt bỏ một phần trực tràng, động thời nạo vét các hạch bạch huyết lân cận có nghi ngờ di căn. Sau đó, bác sĩ nối đại tràng - trực tràng hoặc tạo hậu môn nhân tạo trong trường hợp cần thiết. Hiện, các tình trạng bệnh tiêu hóa, kể cả ung thư tiêu hóa đều có thể được can thiệp ít xâm lấn như phẫu thuật nội soi với sự hỗ trợ của robot.

Phẫu thuật bằng robot với hệ thống camera 3D độ phân giải cao, phóng đại gấp 10 lần so với thực tế, giúp phẫu thuật viên quan sát rõ cấu trúc mô, mạch máu và dây thần kinh, từ đó tăng độ chính xác khi thao tác. Bác sĩ có thể nạo vét hạch bạch huyết triệt để, nâng cao hiệu quả điều trị, giảm nguy cơ tái phát.

Một ca phẫu thuật nội soi có sự hỗ trợ của robot tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Ảnh minh họa: Bệnh viện cung cấp

Cánh tay robot có khả năng xoay 7 độ tự do, hỗ trợ bác sĩ thao tác ở những vùng hẹp, sâu, khó tiếp cận như vùng chậu hẹp, vùng thực quản ngực, gan hoặc tụy. Từ đó, bác sĩ bóc tách chính xác, bảo tồn dây thần kinh, mô lành, hạn chế mất máu.

Bạn nên đưa bà đến bệnh viện để bác sĩ khám, xác định giai đoạn và tình trạng bệnh, tư vấn phương pháp điều trị phù hợp. Phẫu thuật robot hỗ trợ bác sĩ thực hiện các thao tác cắt và nối rất gần hậu môn, tăng khả năng bảo tồn cho người bệnh ung thư trực tràng. Điều này giúp người bệnh tránh phải mang hậu môn nhân tạo suốt đời, duy trì chất lượng sống sau phẫu thuật.

Tiến sĩ bác sĩ Phạm Công Khánh

Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh