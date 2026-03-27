Ung thư thực quản di căn gây đau ngực

TP HCMÔng Đức, 72 tuổi, ợ nóng, đau tức ngực 6 tháng, khi nuốt nghẹn nặng mới đi khám phát hiện ung thư thực quản đã di căn.

Kết quả chụp CT 100.000 lát cắt tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy thành 1/3 giữa thực quản bệnh nhân dày không đều, kích thước khoảng 9 mm, đoạn tổn thương kéo dài 40 mm, gây hẹp lòng thực quản. Một số hạch trung thất và vôi hóa rải rác trong thực quản. Kết quả nội soi đường tiêu hóa trên và lấy mẫu mô sinh thiết xác định ung thư biểu mô thực quản biệt hóa vừa, đã xâm lấn.

Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết khối u đã xâm lấn ra ngoài thành thực quản. Ông Đức được hóa trị tân bổ trợ nhằm thu nhỏ khối u, kiểm soát tế bào ung thư di căn và giảm giai đoạn bệnh trước khi phẫu thuật.

Sau 4 chu kỳ hóa trị, triệu chứng nuốt nghẹn của ông Đức cải thiện rõ rệt. U giảm kích thước, tổn thương sùi gần như biến mất, đáp ứng tiêu chuẩn phẫu thuật, theo bác sĩ Hùng.

Bác sĩ Minh Hùng (ngoài cùng, bên trái) đang phẫu thuật nội soi cắt thực quản cho ông Đức. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Hùng cho biết phẫu thuật ung thư thực quản phức tạp do thực quản nằm sâu trong lồng ngực, sát nhiều cấu trúc quan trọng như động mạch chủ, tim, phổi. Nguy cơ biến chứng trong và sau mổ cao vì người bệnh lớn tuổi, mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và bệnh tim thiếu máu cục bộ, khiến quá trình gây mê và kiểm soát hô hấp trong phẫu thuật khó khăn.

Ca mổ được thực hiện bằng phương pháp nội soi với chiến lược ba thì "ngực - bụng - cổ", kéo dài hơn 8 giờ. Êkíp phẫu tích di động thực quản, nạo các nhóm hạch cạnh thực quản, đồng thời bảo tồn dây thần kinh quặt ngược nhằm hạn chế nguy cơ khàn tiếng sau mổ. Tiếp đó, nạo hạch vùng bụng, tạo hình dạ dày dạng ống để thay thế thực quản đã cắt thực quản cổ được phẫu tích và nối với ống dạ dày tạo hình.

Sau mổ, người bệnh hồi phục tốt, không ghi nhận rò miệng nối hay biến chứng hô hấp nặng, xuất viện sau một tuần.

Ông Đức được điều dưỡng chăm sóc sau ca mổ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Kết quả giải phẫu bệnh sau phẫu thuật xác định ung thư thực quản giai đoạn ba, đã có hạch di căn. Do khối u xâm lấn rộng trước đó, người bệnh sẽ được điều trị bổ trợ nhằm giảm nguy cơ tái phát.

Ung thư thực quản nguy hiểm do diễn tiến âm thầm. Giai đoạn sớm hầu như không có triệu chứng rõ ràng. Theo bác sĩ Hùng, khi xuất hiện nuốt nghẹn, khối u thường đã chiếm hơn 50% lòng thực quản hoặc đã xâm lấn ra mô xung quanh. Một trong những nguyên nhân ung thư thực quản là thói quen hút thuốc lá và uống rượu bia. Như ông Đức có thói quen hút thuốc lá, uống rượu bia gần 50 năm, làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Bác sĩ giải thích thuốc lá chứa hơn 70 chất gây ung thư, còn rượu giúp các chất này thấm sâu vào niêm mạc thực quản, gây tổn thương. Hút thuốc cũng làm tăng trào ngược axit, dẫn đến viêm. Người vừa hút thuốc vừa uống rượu có nguy cơ mắc ung thư thực quản cao hơn nhiều so với bình thường.

Để phòng bệnh, mỗi người cần xây dựng lối sống lành mạnh, không ăn thực phẩm quá nóng, hạn chế đồ muối chua hoặc thực phẩm chế biến sẵn. Tăng cường rau xanh và trái cây tươi, không nằm ngay sau khi ăn, bỏ thuốc lá và hạn chế rượu bia. Người trên 50 tuổi, người có tiền sử trào ngược dạ dày - thực quản mạn tính, Barrett thực quản, hút thuốc, uống rượu nên khám sức khỏe định kỳ để có thể phát hiện sớm tổn thương, nâng cao hiệu quả điều trị.

Quyên Phan

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi