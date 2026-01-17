Mẹo ăn thịt nướng giảm nguy cơ ung thư

Ướp thịt với các loại thảo mộc, luộc hoặc chần sơ trước khi nướng và kiểm soát nhiệt độ hợp lý có thể giảm nguy cơ hình thành các chất gây ung thư.

Nướng thịt đỏ ở nhiệt độ cao có thể tạo ra hai nhóm chất gây ung thư là amin dị vòng (HCA) và hydrocarbon thơm đa vòng (PAH). HCA hình thành khi protein trong thịt phản ứng với nhiệt độ cao, còn PAH phát sinh khi mỡ thịt nhỏ giọt xuống nguồn nhiệt, tạo khói rồi bám ngược trở lại bề mặt thịt. Những hợp chất này có thể gây tổn thương DNA, làm tăng nguy cơ ung thư.

Để hạn chế tác động bất lợi cho sức khỏe khi ăn thịt nướng có thể áp dụng một số biện pháp dưới đây.

Ướp gia vị

Nước sốt ướp thịt không loại bỏ hoàn toàn nguy cơ ung thư, nhưng ướp thịt khoảng 30 phút trước khi nướng có thể làm giảm sự hình thành một số chất gây hại. Các hợp chất chống oxy hóa trong nước ướp góp phần hạn chế tạo ra các chất gây ung thư. Nên ưu tiên nước ướp từ các loại thảo mộc thuộc họ bạc hà như hương thảo, xạ hương, húng quế, kinh giới vì giàu chất chống oxy hóa.

Gia đình có thể lựa chọn thịt gà hoặc hải sản khi nướng, do khả năng tạo các hợp chất gây ung thư thấp hơn so với thịt bò, thịt lợn hay thịt cừu. Cần kiểm soát lượng thịt đỏ tiêu thụ trong mỗi bữa nướng, không nên vượt quá 200-300 g. Trước khi nướng, cắt bỏ phần mỡ thừa cũng hạn chế bùng lửa và cháy khét.

Hấp trước khi nướng

Luộc hoặc hấp thịt sơ trước khi nướng có thể rút ngắn thời gian tiếp xúc với nhiệt độ cao, từ đó hạn chế hình thành các chất gây ung thư. Có thể dùng giấy bạc, đặt thực phẩm trên vỉ cao hơn để giảm tiếp xúc trực tiếp với ngọn lửa. Cắt thịt thành miếng nhỏ cũng giúp thịt nhanh chín, giảm nguy cơ cháy khét.

Giảm nhiệt độ

Nên hạ nhiệt độ than, bếp điện hoặc chảo khi nướng. Nấu thịt đỏ ở nhiệt độ thấp hơn làm giảm sự hình thành amin dị vòng (HCA). Lật thịt thường xuyên để tránh cháy xém, các phần thịt bị cháy đen nên loại bỏ để giảm nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

Thêm nhiều rau

Không nên chỉ ăn thịt nướng mà cần kết hợp thêm các loại rau như ớt chuông, nấm, đậu bắp, cà tím. Rau củ nhiều màu cung cấp các hợp chất chống viêm và chống oxy hóa như flavonoid, isothiocyanate, axit phenolic, góp phần bảo vệ tế bào.

Lưu ý giãn cách các bữa thịt nướng, mỗi tháng chỉ ăn 1-2 lần. Ưu tiên thịt gà, cá, hải sản, rau xanh và thực phẩm giàu omega-3. Kết hợp tập luyện đều đặn, ngủ đủ giấc, giảm căng thẳng và kiểm soát bệnh nền để góp phần phòng ngừa ung thư.

Anh Chi