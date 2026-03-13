Ung thư phổi sau 40 năm hút thuốc lá

Hà NộiÔng Hoàng, 62 tuổi, hút thuốc lá 40 năm, nay bác sĩ phát hiện nốt ở phổi, kết quả giải phẫu sau mổ xác định ung thư.

BS.CKII Lê Văn Thành, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, đánh giá nốt bán đặc kích thước 8x10 mm ở thùy dưới phổi phải của ông Hoàng thuộc nhóm Lung-RADS 4X, nhóm tổn thương có nguy cơ ác tính cao, cần xử trí sớm. Nhu mô phổi hai bên còn có một số nốt kính mờ và nốt đặc thuộc nhóm Lung-RADS 2, nguy cơ ác tính thấp, cần theo dõi thêm. Ông Hoàng hút thuốc lá hơn 40 năm, không có triệu chứng bất thường.

Nốt bán đặc ở thùy dưới phổi phải của ông Hoàng trên phim chụp cắt lớp vi tính. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Êkíp nội soi phế quản trước khi phẫu thuật nhằm đánh giá tình trạng đường thở, đảm bảo không có tổn thương bất thường, từ đó lựa chọn phương pháp phẫu thuật phù hợp. Sau đó, kíp mổ nội soi lồng ngực cắt một phần nhỏ thùy dưới phổi phải chứa tổn thương để sinh thiết (phương pháp Wedge). TS.BS Vũ Hữu Khiêm, Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa Khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết đây là phẫu thuật ít xâm lấn, bảo tồn mô phổi lành trong trường hợp tổn thương không phải là ác tính.

Sau khi tiếp cận được phần thùy phổi chứa tổn thương, phẫu thuật viên cắt một phần nhỏ, gửi giải phẫu bệnh tức thì, kết quả xác định ác tính. Sau đó, êkíp cắt rộng toàn bộ thùy dưới phổi phải và nạo vét hạch vùng.

Giải phẫu mô bệnh học sau đó cho thấy ông Hoàng mắc ung thư biểu mô tuyến không chế nhầy xâm nhập độ 2 (pT1bN0) - ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn sớm, chưa di căn hạch.

Ông Hoàng chụp CT liều thấp với máy Somatom Force VB30 để theo dõi hậu phẫu. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hậu phẫu, sức khỏe ông Hoàng ổn định, không cần hóa, xạ trị. Kết quả chụp cắt lớp vi tính sau 5 tháng không ghi nhận dấu hiệu tái phát, các nốt còn lại trong phổi vẫn cần theo dõi thêm. Ông cần tái khám, chụp CT ngực định kỳ.

Bác sĩ Khiêm khuyến cáo mọi người nên khám sức khỏe định kỳ. Những người có nguy cơ cao bao gồm người trên 50 tuổi đang hoặc từng hút thuốc lá, hút thuốc trong nhiều năm, có tiền sử ung thư phổi nên tầm soát bệnh hàng năm bằng kỹ thuật chụp CT phổi liều thấp. Chụp CT liều thấp là phương pháp tầm soát ung thư phổi hiệu quả, giúp nhận diện bất thường ngay cả khi chưa có dấu hiệu.

Hiếu Nguyễn