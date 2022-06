Nam giới mắc ung thư phổi nhiều hơn nữ giới, ung thư phổi cũng là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do ung thư ở nam giới trên toàn cầu.

Ung thư phổi là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do ung thư ở nam giới trên toàn thế giới. Theo các nhà nghiên cứu ở Mỹ, hiệu quả điều trị ung thư ở nam giới có xu hướng kém hơn ở nữ giới, mặc dù có các loại thuốc mới nhắm trúng đích và liệu pháp miễn dịch có nhiều triển vọng để cải thiện thời gian sống sót.

Các yếu tố di truyền khiến ung thư phổi ở nam, nữ giới có nhiều điểm khác nhau. Phụ nữ hút thuốc sẽ có khả năng bị ung thư phổi cao hơn nam giới hút thuốc. Một nghiên cứu năm 2014 công bố trên tạp chí Ung thư của Anh báo cáo rằng, những người đàn ông nghiện thuốc lá nặng có nguy cơ mắc các loại ung thư phổi liên quan đến khói thuốc thấp hơn 50% so với nữ giới. Tuy nhiên, khi bị ung thư phổi, nam giới không bao giờ hút thuốc có nguy cơ tử vong cao hơn phụ nữ.

Triệu chứng ung thư ở nam giới

Nam giới có nhiều khả năng bị ung thư phổi tế bào vảy (squamous cell carcinoma - một loại ung thư phổi không tế bào nhỏ phát triển trong đường thở của phổi), chiếm khoảng 30% tất cả các chẩn đoán ung thư phổi không tế bào nhỏ, có liên quan trực tiếp đến khói thuốc lá. Nam giới ít có nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi tế bào nhỏ. Một báo cáo năm 2012 trên tạp chí Ung thư phổi của Mỹ đã báo cáo rằng ung thư phổi tế bào nhỏ chiếm tới 20% các trường hợp ung thư phổi ở nam giới so với 34% ở nữ giới.

Những triệu chứng của cùng loại ung thư phổi thường sẽ giống nhau ở cả 2 giới. Tuy nhiên, vì nam giới có nhiều khả năng bị ung thư phổi tế bào vảy, những triệu chứng của ung thư phổi ở nam giới thường khó nhận biết hơn ở phụ nữ vì những khối u phổi tế bào vảy thường nằm sâu trong đường thở. Các triệu chứng phổ biến của ung thư tế bào vảy bao gồm: ho dai dẳng, hụt hơi, thở khò khè, mệt mỏi, đau ngực, ho ra máu hoặc chất nhầy, khó chịu khi nuốt, khàn tiếng, sốt, ăn mất ngon, giảm cân không giải thích được.

Với ung thư biểu mô tế bào vảy, nam giới mắc ung thư còn gặp phải các triệu chứng như ho ra máu, thở khò khè thường là dấu hiệu của ung thư biểu mô tế bào vảy vì lúc này khối u di căn từ rìa vào đường thở trung tâm.

Nguyên nhân gây ung thư ở nam

Theo VeryWellHealth, hút thuốc lá được coi là nguyên nhân gây ung thư phổi ở 70-80% phụ nữ mắc bệnh, khoảng 90% ung thư phổi ở nam giới. Theo một nghiên cứu năm 2017 trên BMC Public Health, phơi nhiễm nghề nghiệp với chất gây ung thư chiếm từ 13-29% các trường hợp ung thư phổi ở nam giới. Amiang là một trong những thủ phạm chính cùng với asen, benzen, cadmium, nhựa than đá, khí thải từ nhiên liệu diesel, formaldehyde, phóng xạ y tế. Các nghề nghiệp có nguy cơ cao bị ung thư phổi bao gồm công nhân kim loại, thợ sơn, người quét dọn, thợ làm bánh, thợ sửa ống nước và thợ đóng ống, thợ hàn, người vận chuyển hàng hóa, công nhân xây dựng.

Điều quan trọng cần lưu ý là nhiều nam giới phát hiện ung thư phổi khi không còn hút thuốc lá. Khoảng 40% đã từng hút thuốc vào thời điểm họ được chẩn đoán. So với những người không bao giờ hút thuốc, những nam giới từng hút thuốc có nguy cơ ung thư phổi tăng gấp 4 lần. Phụ nữ từng hút thuốc có nguy cơ cao gấp 3,5 lần. Vì vậy, các tổ chức y tế ở Mỹ khuyến nghị nên sàng lọc những người trưởng thành từ 50-80 tuổi có tiền sử hút thuốc từ 20 năm trở lên, hiện đang hút thuốc hoặc bỏ thuốc trong vòng 15 năm.

Các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ sống sót ở nam giới thấp hơn phụ nữ ở tất cả các giai đoạn của bệnh. Đối với nam giới, tỷ lệ sống sót sau 5 năm nói chung chỉ khoảng 16% (so với 23% ở nữ giới). Điều này một phần là do chẩn đoán chậm trễ ở nam giới, nam giới thường có xu hướng từ chối gặp bác sĩ cho đến khi các triệu chứng rõ ràng xuất hiện. Nam giới bị ung thư phổi không tế bào nhỏ có nguy cơ tử vong cao hơn 27% so với nữ giới. Họ cũng trải qua thời gian sống sót ngắn hơn với ung thư phổi tế bào nhỏ (tương ứng là 6 tháng so với 9 tháng).

