Ung thư phổi không triệu chứng

TP HCMÔng Toàn, 46 tuổi, không hút thuốc, không đau ngực hay ho kéo dài, khám sức khỏe bất ngờ phát hiện khối u ác tính ở phổi trái.

Kết quả chụp CT phổi của ông Toàn tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy khối u ở phổi trái kích thước 27 mm, nhóm Lung-RADS 4X. BS.CKI Trần Quốc Hoài, Trung tâm Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, cho biết Lung-RADS là một nhóm phân loại dùng để đánh giá các nốt mờ phổi trên CT liều thấp. Phân loại 4X cho thấy tổn thương có nguy cơ ác tính rất cao, thường có đặc điểm hình ảnh bất thường hoặc đáng ngờ, cần được đánh giá thêm bằng các phương pháp chẩn đoán chuyên sâu như PET/CT, sinh thiết hoặc phẫu thuật.

Theo bác sĩ Hoài, người bệnh làm nghề sửa đồ điện tử, khả năng thường xuyên tiếp xúc hóa chất gây ung thư như chì, thủy ngân, cadmium...

Bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi cho người bệnh bằng robot Da Vinci Xi. Người bệnh được gây mê nội phế quản một phổi, cho phép xẹp hoàn toàn bên phổi cần mổ để robot thao tác thuận lợi và chính xác. TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, điều khiển cánh tay robot kết nối linh hoạt với dụng cụ mổ chuyên dụng có khả năng xoay 540 độ trong lồng ngực, vừa bóc tách vừa kẹp - cắt nhu mô phổi, nạo hạch sâu trong trung thất, không cần xoay trở tư thế người bệnh.

Robot Da Vinci Xi hỗ trợ bác sĩ cắt khối u phổi cho người bệnh ung thư. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau ba giờ, bác sĩ cắt trọn u cùng thùy dưới phổi trái, nạo vét các nhóm hạch liên quan gửi để giải phẫu, đánh giá giai đoạn bệnh.

Hậu phẫu, ông Toàn hồi phục tốt, lượng máu mất không đáng kể. Kết quả chụp X-quang cho thấy phổi nở tốt. Bác sĩ rút ống dẫn lưu phổi và lên kế hoạch tập vật lý trị liệu hô hấp giúp người bệnh sớm phục hồi dung tích phổi, xuất viện sau gần 6 ngày điều trị.

Kết quả giải phẫu bệnh xác định ung thư phổi giai đoạn 3A do trong các hạch được lấy ra có hạch di căn. Ông Toàn cần điều trị hỗ trợ bao gồm hóa trị, thuốc nhắm trúng đích sau mổ, giúp giảm nguy cơ tái phát.

Bác sĩ Hoài cho hay ung thư phổi phổ biến, thường tiến triển âm thầm, dễ nhầm lẫn với các bệnh hô hấp thông thường khác nên được chẩn đoán muộn. Nếu phát hiện ở giai đoạn một và hai, người bệnh có thể được điều trị triệt căn bằng phẫu thuật, tỷ lệ sống sau 5 năm hơn 90%. Ngược lại, khi bệnh tiến triển đến giai đoạn muộn, cơ hội phẫu thuật hạn chế, điều trị hóa - xạ trị tốn kém, ảnh hưởng sức khỏe, giảm chất lượng sống.

Tầm soát ung thư phổi bằng xét nghiệm chỉ dấu khối u, nội soi phế quản, chụp CT phổi liều thấp hỗ trợ phát hiện bệnh sớm, tăng cơ hội điều trị tối ưu, ít xâm lấn, hồi phục nhanh cho người bệnh.

Nhật Thành

*Tên người bệnh đã được thay đổi