Phát hiện ung thư phổi nhờ chủ động tầm soát

TP HCMBà Nguyệt, 65 tuổi, khám sức khỏe phát hiện khối u ở phổi, 6 tháng sau sinh thiết xác định ung thư, được bác sĩ phẫu thuật cắt u triệt căn ung thư.

Bà đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM tầm soát ung thư phổi hồi giữa năm, do trong gia đình có người mắc bệnh này. Phim chụp CT lồng ngực cho thấy bà có khối u kích thước 1,5 cm ở thùy giữa phổi phải. TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, cho biết u chưa lớn, chưa biểu hiện triệu chứng nên hướng dẫn bà theo dõi định kỳ.

Sau 4 tháng, bà được chụp CT kiểm tra. Dù khối u không tăng kích thước nhưng vẫn có những đặc điểm nghi ngờ ác tính. Bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi sinh thiết lạnh để xác định bản chất khối u. Kết quả, bà Nguyệt mắc ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn sớm (1B), chưa có dấu hiệu xâm lấn xung quanh. Bà được phẫu thuật cắt thùy giữa phổi phải kèm nạo hạch nhằm triệt căn ung thư.

Bác sĩ lấy mẫu bệnh phẩm để sinh thiết lạnh xác định bản chất u. Ảnh: Thanh Luận

Ung thư phổi thường không có dấu hiệu ở giai đoạn sớm. Nếu có, triệu chứng không đặc trưng như ho khan, ho ra máu, đau ngực, khó thở, dễ nhầm với các bệnh phổi khác. Do đó, phần lớn các trường hợp ung thư phổi được phát hiện ở giai đoạn tiến triển, trễ. Bác sĩ Dũng cho biết hơn 70% bệnh nhân ung thư phổi được chẩn đoán bệnh ở giai đoạn muộn, không còn khả năng phẫu thuật. Lúc này, hóa trị, xạ trị, thuốc nhắm trúng đích hay liệu pháp miễn dịch cũng không thể chữa trị triệt căn. Ung thư phổi là một trong những bệnh có tỷ lệ sống sót sau 5 năm thấp nhất (khoảng 30% với ung thư phổi không tế bào nhỏ và 9% với ung thư phổi tế bào nhỏ).

Chủ động tầm soát ung thư phổi góp phần tăng cơ hội triệt căn ung thư. Như bà Nguyệt được phẫu thuật loại bỏ khối u khi u còn nhỏ và chưa di căn nên không cần các biện pháp bổ trợ sau mổ, có thể trở lại cuộc sống bình thường.

TS.BS.CKII Phạm Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết tầm soát ung thư phổi có thể phát hiện 80% các trường hợp ở giai đoạn sớm - thời điểm điều trị đạt kết quả tốt hơn hẳn so với chẩn đoán bệnh giai đoạn muộn. Các kỹ thuật giúp tầm soát bệnh gồm chụp cắt lớp vi tính (CT), chụp MRI, chụp X quang, sinh thiết, xét nghiệm máu...

Chụp CT phổi liều thấp là phương pháp tầm soát ung thư phổi. Ảnh minh họa: Bệnh viện Tâm Anh

Người thuộc nhóm nguy cơ cao gồm trên 50 tuổi, đã hoặc đang hút thuốc lá, tiền sử gia đình mắc ung thư phổi, mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), người tiếp xúc với các chất độc hại (amiăng, cadimi, niken, crom, uranium, thạch tín...) nên tầm soát bệnh.

Để phòng ngừa bệnh, bác sĩ Dũng khuyên tránh xa thuốc lá, kể cả thuốc lá thụ động, tập thể dục đều đặn, ăn uống lành mạnh và cân đối, giảm uống rượu, duy trì cân nặng ổn định, kiểm soát căng thẳng... Bên cạnh tầm soát định kỳ, khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ như ho kéo dài không rõ nguyên nhân, ho ra máu, khàn giọng, khó thở, tức ngực, đau lan vai, sụt cân không chủ ý, mệt mỏi toàn thân, nhiễm trùng hô hấp tái phát nhiều lần, nên đến bệnh viện khám sớm.

Thu Hà

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi