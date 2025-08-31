Ung thư màng phổi là bệnh gì?

Bố tôi ung thư màng phổi. Đây là bệnh gì, đáng lo ngại không, điều trị thế nào? Có phải bố tôi hút thuốc nên mắc bệnh này không? (Khải Anh, Hà Nội)

Trả lời:

Ung thư màng phổi có hai loại nguyên phát và thứ phát. Ung thư màng phổi nguyên phát xuất phát từ tế bào của màng phổi, trong đó thường gặp là ung thư trung biểu mô màng phổi. Ung thư màng phổi thứ phát là các tế bào ung thư từ nơi khác di căn đến màng phổi, thường gặp nhất từ ung thư phổi, ung thư vú, ung thư buồng trứng hoặc ung thư dạ dày di căn.

Các triệu chứng của bệnh thường xuất hiện âm thầm và dễ nhầm lẫn với bệnh lý hô hấp khác. Khi khối u bắt đầu phát triển lớn, người bệnh mới thấy khó thở, đau ngực, cảm giác nặng ngực, đau vai lưng lan lên cổ, ho kéo dài, sút cân, mệt mỏi, suy kiệt, tràn dịch màng phổi.

Ung thư màng phổi nguy hiểm vì bệnh dễ di căn và xâm lấn các cơ quan lân cận. Nếu không được chẩn đoán, can thiệp kịp thời, bệnh có thể gây suy hô hấp, đau đớn kéo dài, tràn dịch màng phổi chèn ép phổi, giảm chất lượng sống, tử vong.

Chẩn đoán ung thư màng phổi đòi hỏi kết hợp nhiều phương pháp để xác định chính xác bản chất khối u, mức độ lan rộng, đồng thời lập kế hoạch điều trị phù hợp. Bệnh nhân được chụp X-quang để phát hiện bất thường như tràn dịch màng phổi hoặc khối u. Chụp cắt lớp CT cho hình ảnh chi tiết hơn về màng phổi, các cấu trúc lân cận, giúp xác định kích thước khối u, mức độ xâm lấn vào thành ngực, trung thất hoặc cơ hoành, hỗ trợ cho kế hoạch sinh thiết tổn thương. Bệnh nhân sau đó sẽ được chọc hút dịch màng phổi để xét nghiệm tế bào học, tìm tế bào ác tính.

Chọc hút dịch màng phổi và lấy mẫu sinh thiết cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Điều trị ung thư màng phổi phụ thuộc vào loại tế bào ung thư, giai đoạn bệnh, sức khỏe tổng thể của người bệnh và mức độ lan rộng của khối u. Bác sĩ thường kết hợp nhiều phương pháp để đạt hiệu quả tốt, bao gồm chọc hút dịch màng phổi để làm nhẹ triệu chứng, xạ trị để làm giảm kích thước khối u, hóa trị để tiêu diệt tế bào ung thư, liệu pháp miễn dịch giúp hệ miễn dịch nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư.

Ung thư màng phổi do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó nổi bật nhất là phơi nhiễm amiăng. Amiăng là loại khoáng chất sợi từng được sử dụng phổ biến trong xây dựng, sản xuất vật liệu cách nhiệt, thiết bị công nghiệp. Khi các sợi amiăng bị hít vào phổi, chúng có thể lưu lại trong màng phổi nhiều năm, gây tổn thương tế bào, làm tăng nguy cơ phát triển ung thư trung biểu mô màng phổi. Các bệnh lý hô hấp mạn tính cũng góp phần thúc đẩy sự hình thành tế bào ác tính tại màng phổi. Người hút thuốc lá lâu năm, có tiền sử gia đình mắc ung thư trung biểu mô màng phổi hoặc đang mắc ung thư phổi có nguy cơ mắc bệnh cao.

Người mang đột biến gene BAP1 liên quan đến kiểm soát tăng sinh tế bào có nguy cơ cao phát triển ung thư trung biểu mô màng phổi, ngay cả khi không tiếp xúc với amiăng, các nguy cơ khác. Người đã tầm soát gene phát hiện BAP1 nên khám sức khỏe phổi, hô hấp định kỳ. Bố bạn phát hiện mắc bệnh này nên tuân thủ điều trị của bác sĩ, nên bỏ thuốc lá.

ThS.BS Phan Anh Thư

Khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội