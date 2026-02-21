Ung thư dạ dày nên ăn uống thế nào

Người bệnh ung thư dạ dày nên chia nhỏ bữa ăn, dùng đa dạng thực phẩm gồm tinh bột, đạm, xơ, vitamin, tránh món chua, cay, chất béo bão hòa.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Tấn Đạt, Phó giám đốc Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết ung thư dạ dày có thể xảy ra ở mọi giới tính và lứa tuổi, song phổ biến nhất là ở người từ 50 tuổi trở lên. Nam giới có tỷ lệ mắc ung thư dạ dày cao hơn phụ nữ. Nếu được phát hiện và điều trị kịp thời ở giai đoạn sớm, bệnh có tỷ lệ chữa khỏi đến 90%.

Người bệnh ung thư dạ dày thường gặp nhiều vấn đề về dinh dưỡng như chán ăn, sụt cân. Bên cạnh các phương pháp điều trị như phẫu thuật, hóa trị, xạ trị... chế độ ăn uống phù hợp góp phần nâng cao hiệu quả điều trị cũng như chất lượng cuộc sống.

Bác sĩ Diệp tư vấn cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Đạt khuyên người bệnh nên chia các bữa ăn trong ngày thành 6-8 bữa mỗi ngày, uống đủ nước. Bổ sung đa dạng chất dinh dưỡng từ tinh bột, chất đạm, vitamin, khoáng chất...

Không nên dùng thức ăn có nhiều chất béo bão hòa như đồ nướng, thịt xông khói, thực phẩm đông lạnh, đóng hộp, chiên xào... vì khó tiêu, làm cản trở quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng của cơ thể.

Tránh rượu, bia, cà phê và các món ăn có tính chua, cay như xoài, cóc, giấm, ớt... dễ gây kích ứng, gây tổn thương niêm mạc dạ dày, làm nặng thêm các triệu chứng. Khi bụng đói, hạn chế uống sữa vì một số thành phần trong sữa có thể kích thích tiết axit, tạo cảm giác khó chịu.

Người bệnh sau phẫu thuật nên tập ăn sớm theo tư vấn của bác sĩ để phục hồi nhu động ruột, tăng sức đề kháng. Ưu tiên đồ lỏng, món ăn mềm như cháo, bún, phở, ăn chậm, nhai kỹ.

Người đang truyền hóa chất thường gặp một số tác dụng phụ như đầy bụng, buồn nôn, chướng bụng, ăn không tiêu, viêm loét miệng, sốt cao, hạ hồng cầu và bạch cầu... Do đó, người bệnh không nên ăn quá no hoặc ăn khi quá đói. Ưu tiên các món ăn nên ít mùi, thanh đạm, bổ sung nước ép hoa quả, nước mía, sữa chua. Có thể thêm các thực phẩm có đặc tính kháng khuẩn như tỏi, sả, mật ong, húng quế, gừng... trong bữa ăn để hỗ trợ chống viêm, kháng khuẩn.

Nếu bị tiêu chảy, người bệnh nên ưu tiên thực phẩm chứa muối để bổ sung lượng natri bị mất. Uống ít nhất một ly nước hoặc các loại nước bổ sung điện giải sau mỗi lần đi tiêu lỏng. Bên cạnh chế độ ăn uống phù hợp, người bệnh nên vận động điều độ, thực hiện bài tập phù hợp với tình trạng sức khỏe như tập thở, yoga, thái cực quyền, giãn cơ... giúp cải thiện sức khỏe.

Bảo Trâm