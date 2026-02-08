Xạ trị sau phẫu thuật u não như thế nào?

Tôi đã phẫu thuật u nguyên bào thần kinh đệm được 5 tuần, bác sĩ chỉ định xạ trị bổ trợ. Phương pháp này là gì, thực hiện thế nào? (Thu Thủy, 46 tuổi)

Trả lời:

U nguyên bào thần kinh đệm là một trong những bệnh ung thư não phổ biến và nguy hiểm. Bởi tốc độ phát triển của u nhanh, xâm lấn mạnh, u nguyên bào thần kinh đệm thường chèn ép nhu mô não, gây tăng áp lực nội sọ làm suy giảm trí nhớ, thị lực, dẫn đến yếu liệt...

Điều trị u nguyên bào thần kinh đệm cần kết hợp đa mô thức, bắt đầu với phẫu thuật cắt bỏ tối đa thể tích khối u dưới kính vi phẫu. Tuy nhiên, u nguyên bào thần kinh rất phức tạp, phẫu thuật thường không loại bỏ được triệt để khối u. Do đó, bác sĩ thường chỉ định xạ trị bổ trợ sau phẫu thuật để tiêu diệt các tế bào ung thư còn sót lại, giúp ngăn chặn hoặc làm chậm quá trình tái phát bệnh.

Bác đã phẫu thuật cắt bỏ u não được 5 tuần, vết thương đã lành, thể trạng cơ bản hồi phục, đây là khoảng thời gian tối ưu để bắt đầu xạ trị bổ trợ. Sau khi xác định ranh giới các phần khối u sót lại sau phẫu thuật qua hình ảnh CT, MRI, bác sĩ vẽ các thể tích cần tia xạ, kỹ sư y khoa tính toán liều lượng bức xạ chiếu vào từng vùng não.

Người bệnh xạ trị u não sau phẫu thuật với mặt nạ cố định. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Liệu trình xạ trị và kỹ thuật xạ tùy thuộc vào từng trường hợp bệnh nhân. Kết thúc điều trị, người bệnh có thể về nhà, không cần phải cách ly. Khi đã phẫu thuật u não và có chỉ định xạ trị bổ trợ, bác nên tới bệnh viện đa chuyên khoa, có khoa ung bướu chuyên sâu kết hợp với khoa xạ trị công nghệ cao để tiếp tục điều trị.

ThS.BS Vương Ngọc Dương

Phó khoa Xạ trị

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội