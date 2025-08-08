Ung thư buồng trứng di căn gây đau bụng

TP HCMChị Thùy, 48 tuổi, đau bụng âm ỉ gần hai tuần, bác sĩ chẩn đoán buồng trứng có khối u bất thường, sinh thiết xác định u ác di căn phúc mạc.

Chị Thùy nghĩ triệu chứng đau bụng do rối loạn nội tiết tiền mãn kinh, sau đó bụng to dần nên đi khám. BS.CKI Huỳnh Ngọc Thu Trà, Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết buồng trứng của chị có khối u kích thước 48x55x47 mm và hàng trăm khối sùi rải rác trên bề mặt phúc mạc (lớp màng bao bọc các cơ quan trong ổ bụng). Mô mỡ trong ổ bụng bệnh nhân bị thâm nhiễm, phù nề, xung huyết, mất cấu trúc bình thường. Kết quả giải phẫu bệnh mẫu mô kích thước 3-5 mm xác định ung thư buồng trứng di căn phúc mạc.

Các bác sĩ hội chẩn, lên phác đồ điều trị ung thư tối ưu cho bệnh nhân là phối hợp phẫu thuật, hóa trị toàn thân và tại chỗ, kiểm soát dịch cổ trướng...

Bác sĩ Thu Trà (trái) và bác sĩ Mỹ Nhi (giữa) nội soi lấy mẫu sinh thiết cho chị Thùy. Ảnh: Tuệ Diễm

Ung thư buồng trứng di căn phúc mạc là tình trạng tế bào ung thư từ buồng trứng lan rộng, xâm lấn phúc mạc. Đây là dạng ung thư tiến triển, thường phát hiện ở giai đoạn muộn do triệu chứng ban đầu mơ hồ, dễ nhầm lẫn với bệnh tiêu hóa hay rối loạn nội tiết.

Theo bác sĩ Thu Trà, phần lớn ung thư di căn đến phúc mạc là ung thư nguyên phát ở tạng trong ổ bụng. Các loại ung thư ngoài ổ bụng di căn đến phúc mạc chiếm khoảng 10%, chủ yếu gồm ung thư vú, phổi và ung thư hắc tố. Triệu chứng thường gặp là đầy bụng, chướng hơi, đau vùng chậu, ăn nhanh no, sụt cân, chán ăn, đôi khi khó tiêu kéo dài. Những biểu hiện này dễ bị bỏ qua, nhất là ở phụ nữ tiền mãn kinh do nhầm với thay đổi do tuổi tác hoặc tăng cân. Một số bệnh nhân chỉ phát hiện khi bụng trướng to, tràn dịch hoặc tắc ruột.

Ung thư buồng trứng là nhóm bệnh lý ác tính với các tế bào u bắt nguồn từ buồng trứng, vòi tử cung hoặc từ phúc mạc phát triển thành. Theo Tổ chức Ung thư Mỹ, 4 triệu chứng sớm của bệnh thường dễ bị bỏ qua gồm đầy bụng, đau hoặc nặng vùng chậu, ăn nhanh no, đi tiểu thường xuyên.

Cơn đau vùng chậu thường âm ỉ, có thể giống đau bụng kinh, lan rộng hoặc khu trú một bên, kèm cảm giác chướng bụng, khó tiêu nhẹ. Các triệu chứng thường kéo dài, tăng dần mức độ, dễ nhầm lẫn với rối loạn tiêu hóa, thay đổi nội tiết hoặc dấu hiệu mãn kinh. Phụ nữ từ 40 tuổi trở lên, đặc biệt đã mãn kinh, nếu thấy có các dấu hiệu bất thường này nên đi khám sớm.

Tuệ Diễm

*Tên nhân vật đã được thay đổi