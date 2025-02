U50 gian nan 'tìm con'

TP HCMChị Hương, 47 tuổi, dự trữ buồng trứng cạn kiệt, 7 lần chọc hút trứng mới thụ tinh ống nghiệm thành công, có con.

Chị Hương theo đuổi sự nghiệp đến năm 45 tuổi mới kết hôn. Song lúc này, chị được chẩn đoán vô sinh do lớn tuổi, tiền mãn kinh, chỉ số dự trữ buồng trứng (AMH) chỉ còn 0,1 ng/mL. Chị được chọc hút noãn 5 lần để thụ tinh trong ống nghiệm, có 10 trứng nhưng nuôi cấy phôi không thành công. Bác sĩ chỉ định xin trứng hiến tặng để có con, vợ chồng chị từ chối và quyết tâm điều trị.

Họ đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM (IVF Tâm Anh TP HCM) khám. ThS.BS.CKI Phạm Thị Bảo Yến chỉ định phác đồ gom phôi tích lũy nhiều chu kỳ, mục tiêu thu được số lượng phôi tối ưu trước khi buồng trứng hết hoàn toàn.

Chị Hương được dùng thuốc kích thích buồng trứng nhẹ, siêu âm theo dõi chặt chẽ sự phát triển của trứng. Ở lần chọc hút đầu tiên, chị có 2 trứng trưởng thành. Chuyên viên phôi học lọc rửa tinh dịch của người chồng, chọn hai tinh trùng tiêm vào mỗi bào tương trứng (kỹ thuật ICSI), thụ tinh trong ống nghiệm thành công. Phôi được nuôi cấy trong hệ thống tủ timelapse trang bị camera quan sát liên tục, tích hợp phần mềm trí tuệ nhân tạo, tối ưu mọi điều kiện. Kết quả thu được một phôi ngày 3 loại khá.

Tương tự, lần kích trứng, chọc hút và nuôi cấy phôi thứ hai, chị Hương có thêm một phôi ngày 3 loại khá. Đến lần ba thì buồng trứng cạn kiệt. Chị Hương quyết định xin thêm trứng của em gái để thụ tinh ống nghiệm, có thêm 6 phôi ngày 5 loại tốt. Toàn bộ phôi được trữ đông.

ThS.BS.CKI Phạm Thị Bảo Yến thông báo kết quả phôi cho người bệnh. Ảnh minh họa: Hoài Thương

Người bệnh mắc đái tháo đường type 2, có thể dẫn đến các biến chứng thai kỳ nguy hiểm như tăng huyết áp, tiền sản giật, thai lưu, sinh non. Bác sĩ khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, phối hợp kiểm soát bệnh lý trước khi chuyển phôi.

Bác sĩ Yến chuẩn bị niêm mạc tử cung đủ điều kiện cho chị Hương, chuyển hai phôi từ trứng tự thân vào buồng tử cung giúp chị đậu một thai. Đầu tháng một vừa qua, chị Hương sinh mổ bé gái 3,6 kg, chào đời khỏe mạnh.

"Ước nguyện có con của chính mình đã thành hiện thực", chị Hương nói, bày tỏ nuối tiếc vì kết hôn trễ nên hành trình có con gian nan. Số phôi từ trứng hiến tặng được tiếp tục trữ đông để vài năm tới chị sinh thêm con.

Theo thống kê, độ tuổi kết hôn trung bình lần đầu ở Việt Nam có xu hướng gia tăng, hiện ở mức 27,2 tuổi. Bác sĩ Yến cho hay phụ nữ càng lớn tuổi càng ít khả năng thụ thai tự nhiên do số lượng lẫn chất lượng trứng suy giảm, làm tăng nguy cơ vô sinh. Từ tuổi 35, phụ nữ không chỉ giảm cơ hội thụ thai mà còn tăng nguy cơ dị tật thai nhi, các biến chứng thai kỳ như sảy thai, thai lưu, sinh non... Do đó, phụ nữ nên kết hôn và sinh con trước tuổi 30. Sau một năm quan hệ tình dục đều đặn (khoảng 2-3 lần mỗi tuần) mà không có thai nên đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản để khám toàn diện sức khỏe sinh sản, điều trị giúp sớm có con, giảm chi phí.

Tại IVF Tâm Anh, các chiến lược như gom trứng, gom phôi tích lũy nhiều chu kỳ, cùng công nghệ thụ tinh trong ống nghiệm và nuôi cấy phôi thai giúp nhiều phụ nữ lớn tuổi, giảm dự trữ buồng trứng có con bằng trứng của mình. Tỷ lệ thụ tinh trong ống nghiệm thành công ở phụ nữ trên 40 tuổi là hơn 48%.

Hoài Thương

* Tên người bệnh đã được thay đổi