U50 có con từ phôi duy nhất

TP HCMSau 13 năm chữa vô sinh thất bại, chị Ngân, 46 tuổi, thụ tinh trong ống nghiệm thành công sinh con nhờ phôi duy nhất không bất thường nhiễm sắc thể.

"Đây thực sự là phép màu với gia đình tôi", chị Ngân, ngụ Long An, nói khi con gái chào đời tháng trước tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM.

Bác sĩ Trung tâm Sản Phụ khoa đón con gái chị Ngân chào đời. Ảnh: Tuệ Diễm

Vợ chồng chị Ngân kết hôn 4 năm không có thai. Xét nghiệm tinh dịch đồ của người chồng cho thấy tinh trùng yếu, còn người vợ bị cường giáp, hen suyễn, kinh nguyệt thất thường. Họ thụ tinh ống nghiệm (IVF) tại nhiều bệnh viện khác nhau nhưng chuyển phôi không thành công.

Hai vợ chồng bán đất, ra Bắc tiếp tục điều trị IVF, nhưng trứng chậm phát triển, chọc hút được rất ít, tạo phôi kém. Sau một thập kỷ với 10 lần chuyển phôi thất bại, họ tốn cả tỷ đồng vẫn không có con. Bác sĩ khuyên chị xin trứng hiến tặng để IVF vì đã lớn tuổi, nhiều bệnh nền, cơ hội có con mong manh.

Vợ chồng chị Ngân quyết định nghỉ ngơi, dành dụm tiền từ đầu. Cuối năm 2023, họ đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, dự định lần này thất bại sẽ chấp nhận xin trứng hoặc xin con nuôi. Trải qua hai lần kích trứng, chị Ngân chọc hút được 9 noãn, tạo 5 phôi. Bác sĩ nghi ngờ chuyển phôi thất bại nhiều lần do bất thường về nhiễm sắc thể, chỉ định xét nghiệm sàng lọc phôi. Kết quả, 4 phôi mang bất thường cấu trúc trên nhiễm sắc thể 17.

Đột biến nhiễm sắc thể 17 liên quan đến cấu trúc nhiễm sắc thể hoặc số lượng bản sao. Bác sĩ tư vấn cho vợ chồng chị Ngân xét nghiệm di truyền để tìm bất thường gene tương tự, nhưng kết quả đều bình thường. Do đó, bất thường này có thể mới phát sinh trong quá trình sản sinh trứng hoặc tinh trùng. Nguyên nhân có thể do chức năng sinh sản của phụ nữ suy giảm sau 35 tuổi. Khi trứng kết hợp với tinh trùng tạo phôi gây nhiều đột biến về bộ nhiễm sắc thể hơn so với khi còn trẻ.

Chị Ngân chỉ còn phôi duy nhất không đột biến, chất lượng trung bình, khả năng thụ tinh thành công rất thấp. Các nghiên cứu cho thấy với phụ nữ ngoài 45 tuổi, tỷ lệ đậu thai chưa đến 5%. Bác sĩ phải chuẩn bị thật kỹ niêm mạc tử cung trước khi chuyển phôi. Sau 10 ngày, chị Ngân xét nghiệm đậu thai, hai vợ chồng cùng khóc nức nở.

Do lớn tuổi, lại mắc bệnh cường giáp, chị Ngân phải theo dõi thai sản và bệnh tuyến giáp chặt chẽ, đề phòng biến chứng. Chị còn điều trị đái tháo đường thai kỳ. Gần 39 tuần, chị Ngân được mổ lấy thai, con gái chào đời khỏe mạnh, nặng 3,2 kg.

TS.BS Nguyễn Thị Yến Thu, Trung tâm Sản Phụ khoa, cho biết trước đây phụ nữ hiếm muộn từ 45 tuổi thường có chỉ định xin trứng để có con. Hiện nay, những tiến bộ y học trong hỗ trợ sinh sản như gom trứng kết hợp kỹ thuật sàng lọc phôi, phụ nữ lớn tuổi vẫn có thể sinh con khỏe mạnh.

Tuy nhiên, bác sĩ khuyến cáo ở phụ nữ ngoài 40 tuổi, chức năng buồng trứng suy giảm, bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh nên khả năng thụ thai rất thấp. Nguy cơ trứng có bất thường nhiễm sắc thể gia tăng, gây khó thụ thai khỏe mạnh. Để hạn chế nguy cơ này, phụ nữ nên có kế hoạch sinh đủ con trước 35 tuổi. Vợ chồng vô sinh nên sớm đi khám toàn diện cơ quan sinh sản và sàng lọc phôi để kịp thời phát hiện bất thường, điều trị hiệu quả, giảm thời gian và chi phí.

Tuệ Diễm

*Tên nhân vật đã được thay đổi