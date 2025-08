7 lần thụ tinh ống nghiệm mới có con

Hà NộiChị Minh, 37 tuổi, vô sinh 10 năm, thụ tinh ống nghiệm đến lần thứ 7 mới thành công nhờ phôi thai duy nhất.

Chị Minh từng có thai tự nhiên nhưng thai lưu khi 11 tuần. Vợ chồng thực hiện thụ tinh ống nghiệm (IVF) 4 lần ở một bệnh viện không thành công, dù đã sàng lọc di truyền tiền làm tổ (PGT) trước khi chuyển phôi.

Tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội (IVF Tâm Anh), BS.CKII Cao Tuấn Anh chẩn đoán chị Minh vô sinh do rối loạn phóng noãn khiến trứng khó gặp tinh trùng để thụ tinh. Ngoài ra, buồng tử cung của chị bị biến dạng do tình trạng dính, xuất hiện vách ngăn, cản trở phôi thai làm tổ và phát triển, dễ dẫn đến sảy thai, sinh non hoặc thai chậm phát triển.

Vợ chồng chị Minh quyết định IVF lần thứ 5. Bác sĩ chỉ định chị kích trứng theo phác đồ cá thể hóa, giảm số mũi tiêm so với thông thường để hạn chế tình trạng quá kích buồng trứng. Mẫu tinh trùng của người chồng được lọc rửa, mang tiêm vào bào tương noãn (kỹ thuật ICSI) tạo phôi. Các phôi thai được nuôi trong tủ có gắn camera quan sát liên tục, giúp phát hiện kịp thời những bất thường trong quá trình phân chia tế bào. Mọi thông số nhiệt độ, độ pH, độ ẩm, ánh sáng, nồng độ và chất lượng không khí trong tủ cấy giống với môi trường tự nhiên nhất, nâng cao khả năng sống của phôi. Kết quả, vợ chồng chị Minh thu được 3 phôi ngày 5 chất lượng tốt, mang trữ đông.

Chị Minh được phẫu thuật cắt vách ngăn, tách dính buồng tử cung, tái tạo buồng tử cung nhằm tạo không gian cho phôi làm tổ, phát triển thuận lợi. Bác sĩ chuyển một phôi ngày 5 vào buồng tử cung, chị Minh đậu thai nhưng không may thai lại ngừng phát triển ở giai đoạn sớm.

Bác sĩ Cao Tuấn Anh đang tư vấn cho một cặp vợ chồng. Ảnh minh họa: Trang Lê

Hai năm sau, chị quay lại IVF Tâm Anh chuyển phôi trữ đông còn lại vẫn không thành công. Hết phôi dự trữ, chị bắt đầu hành trình IVF mới. Lần này vợ chồng chỉ thu được một phôi ngày 5 đã sàng lọc di truyền cho kết quả bình thường. Nếu chuyển phôi duy nhất này không đậu thai, chị Minh phải bắt đầu lại quá trình thụ tinh ống nghiệm.

Để nâng cao tỷ lệ IVF thành công, rút ngắn thời gian điều trị và tiết kiệm chi phí cho người bệnh, bác sĩ tính toán kỹ phác đồ chuẩn bị niêm mạc cá thể hóa trước chuyển phôi. Lần này, chị Minh đậu thai và chuyển dạ sớm, sinh non con gái ở tuần 29. Sau một tháng được chăm sóc đặc biệt, bé xuất viện, nặng 2,3 kg.

"Tôi đặt tên con là Tâm Anh để tri ân các bác sĩ giúp mình được làm mẹ", chị Minh nói.

Đầu năm 2025, vợ chồng chị Minh trở lại IVF Tâm Anh để sinh thêm con. Họ thụ tinh ống nghiệm được hai phôi ngày 5 không mang bất thường di truyền. Hiện chị Minh mang thai khoảng 14 tuần, phát triển khỏe mạnh.

Bác sĩ Tuấn Anh cho biết nuôi cấy, theo dõi chất lượng phôi là một trong những yếu tố then chốt khi IVF. Ngoài ra, các kỹ thuật hiện đại trong điều trị hỗ trợ sinh sản như tiêm tinh trùng vào bào tương noãn, xét nghiệm di truyền tiền làm tổ, bơm huyết tương giàu tiểu cầu tự thân, trữ đông trứng và tinh trùng... cũng giúp vợ chồng hiếm muộn sớm có con khỏe mạnh, giảm tỷ lệ sảy thai, bỏ thai do dị tật bẩm sinh. Năm 2024, tỷ lệ đậu thai cộng dồn tại hệ thống IVF Tâm Anh trung bình đạt 78,7%, trong đó có nhiều trường hợp lớn tuổi, chuyển phôi thất bại nhiều lần, bệnh nền phức tạp.

Trịnh Mai