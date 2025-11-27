U xương tế bào khổng lồ là bệnh gì?

Tôi đi khám phát hiện khối u xương tế bào khổng lồ ở đầu dưới xương đùi, đây là bệnh gì? (Thanh Loan, 28 tuổi)

Trả lời:

U xương tế bào khổng lồ (u đại bào xương) là bệnh u xương đặc trưng bởi sự phát triển của các tế bào khổng lồ đa nhân, có cấu trúc giống với tế bào hủy xương, xen lẫn với các tế bào mô đệm nhân. Khối u này hay xuất hiện ở khu vực cuối xương, cận khớp như đầu xương đùi, xương chày, ngón tay, bao gân..., ít gặp hơn ở cổ tay, hông, vai, xương ức, xương cụt và xương chậu. U xương tế bào khổng lồ gây ra tình trạng tiêu xương, khiến xương yếu, dễ gãy và biến dạng tại chỗ hoặc làm mòn các xương xung quanh khi phát triển.

Bệnh nhân thường đi khám, phát hiện bệnh khi u xương tế bào khổng lồ gây đau, đau lan khi cử động khớp, tăng nặng khi vận động. Khối u càng lớn, cơn đau càng dữ dội, nhất là về đêm. Một số u xương tế bào khổng lồ không gây đau, nhưng người bệnh có thể sờ thấy khối u lớn dần lên hoặc sưng tấy. Khi u gây tiêu xương, người bệnh bị gãy xương mới đau dữ dội và đột ngột.

Bác sĩ chỉ định phim chụp X-quang, chụp cắt lớp vi tính (CT), chụp cộng hưởng từ (MRI) và sinh thiết để khẳng định bệnh. Đa phần trường hợp lành tính nhưng bệnh có thể tiến triển thành ác tính, do đó cần phẫu thuật để loại bỏ u, ngăn ngừa tổn thương xương và tránh tái phát.

Bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân u xương tế bào khổng lồ. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bạn có khối u xương tế bào khổng lồ ở đầu dưới xương đùi có thể được chỉ định phẫu thuật. Bác sĩ nạo khối u, sau đó sử dụng một số biện pháp bổ trợ như laser khí argon, bơm nitơ lỏng, hydro peroxide hoặc phenol vào khoang xương để làm đông tụ, tiêu diệt các tế bào u còn sót lại, ngăn ngừa u tái phát.

Khoang xương khuyết hổng sau đó được trám lại bằng xương tự thân, thường lấy tại vị trí mào chậu hoặc xương từ người hiến tặng, hỗn hợp xi măng sinh học. Với khối u ở đầu xương đùi gây ra tổn thương quá mức, bác sĩ có thể phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn đầu xương và thay khớp gối nhân tạo. Hậu phẫu, người bệnh có thể được truyền hoặc tiêm thuốc chống hủy xương để ngăn ngừa bệnh tái phát.

Trong một số trường hợp, u xương tế bào khổng lồ xâm lấn rộng, không còn chỉ định phẫu thuật, bệnh nhân có thể được xạ trị để thu nhỏ khối u, giảm đau và giảm triệu chứng. Thủ thuật nút mạch, ngăn chặn động mạch cung cấp máu đến khối u cũng có thể ngừng u phát triển, teo nhỏ.

Các khối u xương tế bào khổng lồ lành tính được phẫu thuật vẫn có thể tái phát, một số trường hợp ít gặp gây di căn phổi, suy hô hấp. Do đó sau mổ, bệnh nhân nên tái khám tại bệnh viện định kỳ 3 tháng một lần trong vòng 2-5 năm đầu. Sau đó, tùy theo chỉ định của bác sĩ, bệnh nhân tái khám mỗi 6-12 tháng một lần hoặc bất cứ khi nào khối u tái phát tại chỗ.

ThS.BS Vũ Trung Hiếu

Khoa Chấn thương chỉnh hình

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội